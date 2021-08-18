المكسيك تسجل 14814 إصابة جديدة بكورونا و877 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 14814 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل الإجمالي إلى 3 ملايين و123 ألفا و252 حالة إصابة.



وأشارت بيانات الوزارة، إلى أنه تم تسجيل 877 وفاة خلال الفترة المذكورة، جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليصل الإجمالي إلى 249 ألفا و529 حالة، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية.



يأتي ذلك؛ بعد تسجيل المكسيك- الأسبوع الماضي- حصيلة يومية قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بلغت نحو 25 ألفا.



وتجاوزت المكسيك- الأربعاء الماضي- عتبة الـ3 ملايين إصابة بفيروس كورونا، حسب البيانات الرسمية، بينما تشير السلطات، إلى أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات قد يكون أعلى من ذلك.