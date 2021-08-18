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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن حالة الطقس بالمملكة.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، توقع المركز طقسا مستقرا على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وجنوبية غربية على باب المندب تتحول الى شمالية بسرعة 12 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، تتحول ليلاً الى جنوبية بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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