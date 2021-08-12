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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

سقوط الأمطار بالسعودية
سقوط الأمطار بالسعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرًا عن حالة الطقس اليوم الخميس، متوقعًا استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

وحسب صحيفة “سبق" السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تسقط الأمطار مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على مناطق: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

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أمطار رعدية ورياح نشطة.. تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15- 32كم/ساعة، وجنوبية إلى غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15- 40كم/ساعة تتحول مساء إلى شمالية.

فيما يكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12- 30كم/ساعة، تتحول ليلًا إلى جنوبية غربية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وتوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وقد تمتد حتى مرتفعات الطائف.

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