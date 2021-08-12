بعد قرار السعودية باستئناف العمرة.. توقعات بزيادة تكاليفها 25%

كشف ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، تفاصيل عودة العمرة، موضحا موقف عمرة المصريين بد استئناف المملكة العربية السعودية استقبال طلبات العمرة من خارج المملكة.

وتوقع ناصر ترك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء DMC، المذاع عبر شاشة DMC، مساء اليوم الأربعاء، أن يتم تعديل قائمة الـ 33 دولة المحرومة من الحج والعمرة.





وتابع ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، تفاصيل عودة العمرة، أنه من المتوقع أن يرتفع المقابل المادي للعمرة ولا تقل عن 25%، متابعا أنه لانه كل الفروقات تتحمل على الشخص المعتمر.



وأكمل ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، تفاصيل عودة العمرة، أنه هناك ضوابط أعلنت عنها المملكة للعالم جميعا وشروط السن والتطعيم باللقاح، مشيرا إلى أن أعلنت أن الطاقة الاستيعابية ستصل إلى 60 ألف معتمر موزّعين على ثماني فترات تشغيلية، لتصل إلى مليوني معتمر شهرياً.

في سياق أخر، أكدت السلطات السعودية، تمكين الفئات العمرية من تصاريح العمرة لـ معتمري الداخل من 12- 18 عاما، مع اشتراط تلقي التحصين ضد فيروس كورونا جرعتين، مع انطلاق موسم العمرة ابتداءً من اليوم.

كانت السلطات السعودية قد أصدرت أكثر من 13 ألف تصريح لهذه الفئة العمرية؛ لتمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

من جانبه ، قال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، إن إصدار التصاريح للعمرة يكون من خلال تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، المتخذة من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.