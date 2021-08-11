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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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داعية إسلامي: ما يميز المتصدق الثبات الانفعالي ويقين في الإيمان.. فيديو

أحمد وهدان الداعية
أحمد وهدان الداعية الإسلامي

قال  أحمد وهدان الداعية الإسلامي من علماء الأزهر الشريف، إن القضاء والقدر، أمران يهمان الكثير من الناس.


وأوضح أحمد وهدان، في حوار مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر شاشة صدى البلد2، مساء اليوم الأربعاء، أن الغناء قدر وما تفعله اختيار، متابعا أن الصدقة عبادة وخلق، وما يميز المتصدق الثبات الانفعالي وأنني أعرف المولى عز وجل ولدي ثبات ويقين في الإيمان، والتوكل على المولى عز وجل.


وأكد أحمد وهدان الداعية الإسلامي من علماء الأزهر الشريف، أن هناك ثوابا كبيرا من عمل وصلة الماء للمحتاج وعمل بئر ماء أيضا، مشيرا إلى أن  مؤسسة فاعل خير الخيرية تقوم بدور كبير في هذا الأمر بتبرعات البعض.


وتابع  أحمد وهدان الداعية الإسلامي من علماء الأزهر الشريف، أن التصدق يجعل صاحبه مظللا بشمسية تدعى الصدقة، موجهة حديثه للبعض قائلا: "قوِ نفسك بالصدقة".

 


في سياق آخر، كشف الدكتور كارم الفقي من علماء الأزهر، تفاصيل فضل وأجر المساعدة في توفير المياه للمحتاجين، مؤكدا أن الماء عصب الحياة و 70% من حجم كوكب الأرض ماء.

 

وأوضح الدكتور كارم الفقي، في حوار مع الإعلامية نشوى مصطفى، مقدمة برنامج بنت البلد، المذاع عبر شاشة صدى البلد 2، مساء اليوم الأربعاء، أنه المولى عز وجل قال في كتابه الكريم، "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، مضيفا أنه الإنسان الذي سقى كلبا شكرة الله عز وجل.

 

وأكد الدكتور كارم الفقي من علماء الأزهر، أن من يعمل في مجال إيصال الماء بنية خالصة لله عز وجل له أجر وثواب من المولى عز وجل، مشيرا إلى أن سقى الماء فرحة وسرور للناس.
 

أحمد وهدان الازهر الشريف الداعية الاسلامي برنامج تفاصيل الصدقة عبادة الثبات الانفعالي

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