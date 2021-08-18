عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: البورصة أهم مصادر تمويل الشركات والمشروعات في الاقتصاد المصري

البورصة المصرية-
البورصة المصرية- صورة أرشيفية

قال محمد محمود عبد الرحيم باحث اقتصادي إن البورصة المصرية تعد أحد أهم مصادر التمويل للشركات ورغم انها ليست مصدر التمويل الأوحد ولكنها الأهم ويرجع ذلك لعدة أسباب ، حيث أن البورصة تساهم في التمويل في إطار من الشفافية والافصاح ويسهل ذلك التمويل سواء من صغار المستثمرين أو من مؤسسات كبيرة أو مستثمرين أجانب ولذلك يمكن القول أن تدوال الأوراق المالية وتاريخ هذا التداول لشركة معينة يعد أحد أهم الضمانات الحقيقة لقوة المركز المالي للشركة ، كما أن البورصة انعكاس مباشر للحالة الاقتصادية والسياسية في مصر .

وأضاف الباحث الاقتصادي، أن هناك جهود لتطوير  منهجية مؤشرات البورصة المصرية وآلية العمل بها وكان اخرها اطلاق مؤشر "تميز" للشركات الأفضل أداء في سوق المشروعات الصغيرة.

txt

1.7 مليار يورو قيمة محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وألمانيا لتمويل 30 مشروعًا

txt

تركيب أول أجزاء توربينات توليد الطاقة الكهرومائية بسد جوليوس نيريري بتنزانيا

ولفت إلى أن غالبية المؤسسات المتعاملة بالبورصة المصرية هي مؤسسات أجنبية وبالتالي يعزز ذلك من القيمة المضافة لتمويل الشركات المصرية وتحقيق نمو لها يؤثر على مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري ، ارتفاع قيم الشركات يعني ذلك غالباً وجود استثمارات جديدة و أصول إنتاجية مضافة بما يعني توفير فرص عمل جديدة وبشكل عام فإن زيادة انتاج الشركات وفتح افق استثمارية جديدة يعني رفع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي.


واشار إلى توقعات صندوق النقد نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% خلال العام المالي الحالي 2021 / 2022، مقابل نحو 2.8% بنهاية العام المالي السابق وهذه التوقعات مبنية بشكل أو بأخر على أساس زيادة الإنتاج و على مدي استقرار الشركات وتوسعتها .

واوضح أن الناتج المحلي الإجمالي المصري بلغ في حدود 303 مليار دولار تقريباً عام 2019 ، كما وصل الناتج المحلي الإجمالي 362 مليار دولار تقريباً خلال عام 2020 ، كما يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري 394.3 مليار دولار خلال العام 2021 .

وقال إن الناتج المحلي الإجمالي يعد أهم و ادق مؤشر لقياس الإنتاج داخل الدولة وبالتالي فإن استمرار ارتفاع قيم الناتج المحلي الإجمالي يؤكد علي نمو الإنتاج وبالتالي فإن النمو يتطلب استثمارات جديدة  وخصوصاً للشركات والتي قد تتجه إلي البورصة المصرية لتمويل هذه الاستثمارات .
 

البورصة المصرية مصادر التمويل الإقتصاد المصرى المشروعات الصغيرة مؤشرات البورصة

ترشيحاتنا

بعد تألقه مع الأهلي.. كهربا يخترق حسابات حسام البدري في منتخب مصر

خاص.. النصر السعودي يحسم مصير عبد الرزاق حمدالله

حكم من صام عاشوراء دون تاسوعاء

البريد المصري يطلق خدمة تحصيل قيمة الأدلة الإلكترونية الخاصة بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

شطة: مباريات الأهلي والزمالك فى ختام الدورى صعبة

فايزر تحسم الجدل حول عدد الجرعات الفعالة ضد فيروس كورونا ومتغيراته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

شوبير يصدم الأهلاوية : انسوا..الزمالك بطل الدورى عن جدارة

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

ميدو يكشف أسباب تعثر الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري

تظلمات الثانوية العامة 2021 .. كيفية التقديم وطريقة سداد الرسوم

توقعات تنسيق الجامعات 2021.. كليات الهندسة تدخل في المرحلة الثانية

لن تتوقعها .. نتائج مفاجئة لنجوم الكرة المصرية فى الثانوية العامة|إكرامي 98%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد جمال وكايرو كافيه يتألقان على مسرح محكى القلعة.. صور

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

فيديو

كل ما تريد معرفته عن مسلسل عمرو دياب الجديد على نتفليكس

فيديوجراف.. نجوم فشلوا في الثانوية العامة ونجحوا في الفن

فيديوجراف.. المرحلة الأولى.. تنسيق الثانوية العامة 2021

إكرامي 98% وشوبير 65٪.. مجاميع نجوم الكرة المصرية في الثانوية العامة

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: تكويد الصحف

محمد جاب الله يكتب: المشروع الإعلامي العربي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ