لبنان.. قطع طرق وطوابير أمام محطات البنزين بسبب أزمة المحروقات.. صور

شهدت لبنان صباح اليوم حلقة جديدة من مسلسل طوابير البنزين وقطع الطرق أمام محطات البنزين في الشمال، مع استمرار أزمة المحروقات.

وبحسب جريدة "النهار" اللبنانية فأن عدداً من الطرق قد تمّ قطعها منّها طريق عام الضنية -علما، وادي الريحان، الضنية - طرابلس، البالما، والطريق البحرية طرابلس - بيروت عند مفرق راسمسقا بعد قطع الأوتوستراد عند محطة كونكس.

كما حصلت إشكالات عدّة في المنطقة، حيث حصل إطلاق نار في الهواء عند محطة "كورال" على أوتوستراد طرابلس - بيروت بسبب أفضلية الوقوف في الطابور، وحضرت عناصر مخابرات الجيشإلى المكان وفضّت الإشكال.

كذلك شهدت منطقة البترون، إشكالات على خلفية تعبئة البنزين وحصل إطلاق نار.

وفى سياق متصل، أعلنت قوى الأمن ضبط أكثر من "70 ألف ليتر من مادّة المازوت معبّأة في داخل خزانات وصهاريج"، في إحدى "بُوَر" الخردة بمحاذاة طريق المطار، في الوقت الذي "ضُبطت كمّية أخرى في داخل مرملة في المنطقة ذاتها من قبل دوريّة من مفرزة الضاحية القضائيّة".

وأفادت قوى الأمن، عبر حسابها في "تويتر"، إنّه "جرى توزيع الكميّة المضبوطة على المستشفيات وعلى أصحاب المولّدات".

ضبط اكثر من 70 الف ليتر من مادّة المازوت مخزنة داخل خزانات وصهاريج وإحدى بؤر الخردة في محلة طريق المطار وضبط كمية أخرى داخل مرملة في المنطقة ذاتها من قبل دوريّة من مفرزة الضاحية القضائية