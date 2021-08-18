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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

نيفين جامع: نتعاون مع كافة القوى السياسية والمجتمعية لتشجيع الشباب على استثمار طاقاتهم

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين تنمية المشروعات وتنسيقية شباب الاحزاب

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم قطاع المشروعات الصغيرة حيث قام بالتوقيع المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى للجهاز والنائب عمرو يونس أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو اللجنة العامة بمجلس النواب.

يأتي ذلك في إطار التنسيق الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتشجيع المواطنين على العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة تتيح المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة.

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وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذا التعاون مع تنسيقية الأحزاب يعد استكمالا لخطة عمل الجهاز فى المرحلة الحالية والتى تقوم على التوسع فى التعاون مع كافة القوى السياسية والمجتمعية والجهات المعنية وشركاء التنمية لتوعية المواطنين بأهمية المشروعات الصغيرة فى تحسين مستوى معيشتهم وتوفير فرص عمل لأبنائهم وتعريفهم بأنواع المشروعات التى يقوم الجهاز والمؤسسات المالية المختلفة بتمويلها بالإضافة إلى حزم التمويل المتاحة التى تتناسب مع مختلف فئات وشرائح المجتمع لإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية أو مشروعات مبتكرة تقدم منتجات وأفكار جديدة قادرة على المنافسة.

 وأوضحت أنه سيتم من خلال هذا البروتوكول تعريف المواطنين فى المدن والمحافظات بالتيسيرات الجديدة التى يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 والآليات المتبعة للاستفادة من مزايا القانون المتنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات للتحول من القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى والحصول على شهادة تصنيف المشروعات من خلال أفرع الجهاز للاستفادة من الخدمات التى تقدمها مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة لأصحاب المشروعات.


وأشار المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى إلى أنه وفقا للبروتوكول سيتم التعاون مع اللجنة التنسيقية لطرح التشريعات والقوانين التى من شأنها دعم قطاع المشروعات الصغيرة كما سيستفيد الجهاز من مخرجات اللجان النوعية الخاصة باللجنة التنسيقية والمراكز البحثية التابعة لها من دراسات وابحاث فى مجال تنمية المشروعات وزيادة تنافسيتها. وأضاف أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ البروتوكول ووضع الآليات التنفيذية الضرورية للوصول إلى قطاع كبير من المواطنين بمختلف المحافظات لتعريفهم بالخدمات والأنشطة المالية وغير المالية التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات.


وقد أشاد النائب عمرو يونس أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو اللجنة العامة بمجلس النواب بالجهود التي يبذلها جهاز تنمية المشروعات لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب مؤكدا أن اللجنة ستعمل في الفترة المقبلة على تكثيف التعاون مع الجهاز لتوعية المواطنين بمختلف المحافظات ودعوة الشباب للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الجهاز لإقامة مشروعات صغيرة جديدة تسهم في تطوير المنتج المحلى ودعم الصناعة الوطنية.
 

نيفين جامع تنمية المشروعات المشروعات الصغيرة التنمية الصناعية القطاع غير الرسمى

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