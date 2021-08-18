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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص.. النصر السعودي يحسم مصير عبد الرزاق حمدالله

حمدالله
حمدالله

حسم مصدر داخل نادي النصر السعودي، الجدل حول مستقبل المغربي عبد الرزاق حمدالله، نجم الفريق، بعد الأنباء التي ربطته بالرحيل عن “العالمي” هذا الصيف.

ومن المقرر أن ينتهي عقد حمد الله في 2022، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر.

وكان شقيق حمد الله، اثار الجدل بصورة للنجم المغربي، عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”، معلقًا: "حان الوقت لتجربة جديدة ونجاح جديد في بيئة صحية! بالتوفيق يا أخي".

كما أشارت تقارير إلى اقتراب عبد الرزاق حمدالله من تمثيل اتحاد جدة، خلال هذا الموسم.

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وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد: "اللاعب مستمر مع الفريق، لديه عقد يرتبط به مع النادي  حتى عام 2022، ولا توجد أي أزمات".

حمد الله صاحب الـ 30 عامًا، قدم مستويات رائعة مع النصر، منذ انضمامه له، قادمًا عام 2018، من صفوف الريان القطري.

ويلتقي النصر مع الفيصلي في ثاني لقاءات الدوري غدًا، الخميس، على ملعب مدينة المجمعة.

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