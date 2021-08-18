عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المركز الأول في الدبلومات الفنية: الرئيس السيسى وفر لى عمل وهساعد والدى

ندى حربي حسن محمد
ندى حربي حسن محمد

قالت ندى حربي حسن محمد، الحاصلة على المركز الأول في الدبلومات الفنية التجارية للتعليم والتدريب المزدوج، نظام الثلاث سنوات، بمدرسة أبو الفضل سرور بأسوان، قسم السكرتارية الطبية، كاشفة أن الرئيس السيسى اصدر توجيهات مباشرة بتعيينها، معقبة "وفر لى وظيفة وهتكون طريقة لكى اقوم بمساعدة والدى فى مصاريف المنزل".

وتابعت  المركز الأول في  الدبلومات الفنية، عبر مكالمتها الهاتفية فى برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دى إم سى"،  إنها لم تتكن تتوقع أن تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية، كاشفة أن كان أقصى توقعاتها كانت تتمثل في أن تحصد المركز الأول على مستوى مدرستها، وإذا بها تحصل على المركز الأول بالدبلوم التجاري على مستوى الجمهورية، قائلةً: "لا يمكن وصف الفرحة بكلمات".

وأشارت المركز الأول في  الدبلومات الفنية، إلى أنها حرصت على الاستيقاظ مبكرًا بشكل يومي والمذاكرة طوال اليوم، مضيفةَ أنها كانت معزولة عن المنزل ونادرًا ما كانت ترى والديها بسبب انشغالها بالمذاكرة والمراجعة، حيث لجأت إلى السهر حتى ساعات متأخرة من الليل.

وأوضحت المركز الأول في  الدبلومات الفنية أن الأسرة تلقت اتصالًا هاتفيًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووالدها هو أول من استقبل الخبر لتعم البهجة والفرحة على جميع أفراد الأسرة بسبب التفوق والنجاح الباهر التي حققته ابنتهم.

وأكدت المركز الأول في  الدبلومات الفنية أنها شعرت بحماسة شديدة بالتزامن مع إعلان جدول الدبلوم التجاري، وذلك بسبب استعدادها وتحضيرها الجيد للامتحانات، و استغرقت فترة المراجعة منها ما يقرب من 4 شهور كاملة.

المركز الأول في الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية التعليم الفني التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

موضوعات متعلقة

دراسات الأسبوع.. هكذا تؤثر أمراض الكلى على القلب.. وضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا لهذا السبب .. واحذر النظام النباتي للأطفال

حظك اليوم الثلاثاء 8/6/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

الرياضة "أمن قومى" 7 سنوات من الإنجازات والثورة الإنشائية غير المسبوقة فى حكم الرئيس السيسي..شاهد

خطة لتطوير 18 جامعة حكومية وإنشاء 16 جامعة أهلية حكومية..7 أعوام من إنجازات الرئيس في التعليم العالي

ستلمسها الأجيال القادمة بكل فخر..نواب: اهتمام السيسي بـ الصحة غير مسبوق.. ومبادراته أنقذت المصريين من أخطار داهمتهم لعقود.. وما تم في عهده من إنجازات دليل على قراءته للمشهد الطبي ومقتضيات الأمن القومي

خطة للتطوير الشامل داخل الجامعات الحكومية والسير نحو التحول الرقمي.. 7 أعوام من الإنجازات في عهد السيسي

في ذكرى تولي السيسي الرئاسة.. طفرة ثقافية وإنجازات بالملايين بكل ربوع مصر

7 تدريبات عسكرية خلال شهر| لمن يستعد الجيش المصري؟

ترشيحاتنا

ريال مدريد يحسم موقفه من التعاقد مع نجم ليفربول محمد صلاح

تاجر واحد يستأثر بإنتاج الشركات.. أزمة وشيكة في مبيعات السكر بسبب الاحتكار

بعد تألقه مع الأهلي.. كهربا يخترق حسابات حسام البدري في منتخب مصر

خاص.. النصر السعودي يحسم مصير عبد الرزاق حمدالله

حكم من صام عاشوراء دون تاسوعاء

البريد المصري يطلق خدمة تحصيل قيمة الأدلة الإلكترونية الخاصة بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

شوبير يصدم الأهلاوية : انسوا..الزمالك بطل الدورى عن جدارة

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

ميدو يكشف أسباب تعثر الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري

تظلمات الثانوية العامة 2021 .. كيفية التقديم وطريقة سداد الرسوم

توقعات تنسيق الجامعات 2021.. كليات الهندسة تدخل في المرحلة الثانية

لن تتوقعها .. نتائج مفاجئة لنجوم الكرة المصرية فى الثانوية العامة|إكرامي 98%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد جمال وكايرو كافيه يتألقان على مسرح محكى القلعة.. صور

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

فيديو

كل ما تريد معرفته عن مسلسل عمرو دياب الجديد على نتفليكس

فيديوجراف.. نجوم فشلوا في الثانوية العامة ونجحوا في الفن

فيديوجراف.. المرحلة الأولى.. تنسيق الثانوية العامة 2021

إكرامي 98% وشوبير 65٪.. مجاميع نجوم الكرة المصرية في الثانوية العامة

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: تكويد الصحف

محمد جاب الله يكتب: المشروع الإعلامي العربي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ