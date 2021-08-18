المركز الأول في الدبلومات الفنية: الرئيس السيسى وفر لى عمل وهساعد والدى

قالت ندى حربي حسن محمد، الحاصلة على المركز الأول في الدبلومات الفنية التجارية للتعليم والتدريب المزدوج، نظام الثلاث سنوات، بمدرسة أبو الفضل سرور بأسوان، قسم السكرتارية الطبية، كاشفة أن الرئيس السيسى اصدر توجيهات مباشرة بتعيينها، معقبة "وفر لى وظيفة وهتكون طريقة لكى اقوم بمساعدة والدى فى مصاريف المنزل".

وتابعت المركز الأول في الدبلومات الفنية، عبر مكالمتها الهاتفية فى برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دى إم سى"، إنها لم تتكن تتوقع أن تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية، كاشفة أن كان أقصى توقعاتها كانت تتمثل في أن تحصد المركز الأول على مستوى مدرستها، وإذا بها تحصل على المركز الأول بالدبلوم التجاري على مستوى الجمهورية، قائلةً: "لا يمكن وصف الفرحة بكلمات".

وأشارت المركز الأول في الدبلومات الفنية، إلى أنها حرصت على الاستيقاظ مبكرًا بشكل يومي والمذاكرة طوال اليوم، مضيفةَ أنها كانت معزولة عن المنزل ونادرًا ما كانت ترى والديها بسبب انشغالها بالمذاكرة والمراجعة، حيث لجأت إلى السهر حتى ساعات متأخرة من الليل.

وأوضحت المركز الأول في الدبلومات الفنية أن الأسرة تلقت اتصالًا هاتفيًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووالدها هو أول من استقبل الخبر لتعم البهجة والفرحة على جميع أفراد الأسرة بسبب التفوق والنجاح الباهر التي حققته ابنتهم.

وأكدت المركز الأول في الدبلومات الفنية أنها شعرت بحماسة شديدة بالتزامن مع إعلان جدول الدبلوم التجاري، وذلك بسبب استعدادها وتحضيرها الجيد للامتحانات، و استغرقت فترة المراجعة منها ما يقرب من 4 شهور كاملة.