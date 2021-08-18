البكالوريا والتوجيهية والـ IG.. ماذا تعرف عن الثانوية العامة في دول العالم ؟

نتيجة الثانوية العامة.. ذلك الشبح الذي كان ولا يزال يخيف الأسر المصرية، ويظل جاسما على صدور أولياء الأمور طوال العام.

عُرفت الثانوية العامة قديما بالبكالوريا، وكانت كفيلة بتعيين حاملها في وظيفة حكومية، ودخلت مصر مع الاحتلال الفرنسي لمصر.

ولشهادة الثانوية العامة أسماء كثيرة تختلف من دولة إلى أخرى، تارة تسمى توجيهية، أو بكالوريا أو أسماء أخرى مختلفة في الدول الغربية.

البكالوريا والاحتلال الفرنسي لمصر

كلمة بكالوريا مشتقة اساسا من اللغة اللاتينية، ظهرت في المغرب العربي أثناء الاحتلال الفرنسي، وسرعان ما انتقلت إلى مصر مع الاستعمار الفرنسي، وتعني شهادة ختام التعليم الثانوي، ولا تزال مستخدمة حتى الآن في عدد من البلاد العربية، منها الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، سوريا، لبنان والعراق.

كانت امتحانات شهادة الباكالوريا تتم على مدار سنتين، الا ان الوضع تغير بعد استقلال المغرب، وأصبحت تتم فيها على مدار عام واحد فقط، ومن ينجح يُجرى له امتحان شفهي، ومن يتجاوز ينتقل إلى مرحلة التعليم العالي.

الثانوية العامة «بعبع» مصر

مع تغيير النظم التعليمية في مصر، أصبحت شهادة الثانوية العامة شبحا وبعبع للأهل وأولياء الأمور، يستلزم الصمت التام طوال الوقت، وابعاد الأزمات والمشكلات عن المنزل، أو تأجيلها على الأقل بحجة "في بيتنا ثانوية عامة"، وتمثل في مصر آخر مرحلة في التعليم الإلزامي "الابتدائي والإعدادي"، بهدف تجهيز الطالب للانتقال إلى المرحلة الجامعية.



وتسمى الثانوية العامة في كندا والولايات المتحدة باسم "K12"، كما تسمى في بعض البلدان الأخرى بـ"شعب التعليم الثانوي"، وعلى الطالب أن يختار ماذا سيدرس هل سيختار إحدى شعب التعليم الثانوي أم التعليم المهني.

وتقسم الشُعب إلى "الآداب، العلوم الاقتصادية، العلوم التجريبية، العلوم الرياضياتية"، بينما في بعض الدول يقسم التعليم الثانوي عندها إلى شعبتين، مثل مصر "أدبي وعلمي".

التوجيهية تسيطر على الأردن

تشير التوجيهية في عدد من البلدان العربية إلى شهادة الثانوية العامة، خاصة الأردن الشقيقة، وتتكون من عام دراسي واحد مكون من فصلين دراسيين، كل فصل يضم مواد دراسية محددة إجبارية، وتختلف فقط من نوع الدراسة علمي أم أدبي.

وتظهر نتيجة التوجيهي في الأردن بشهادتين منفصلتين، الفصل الأول والفصل الثاني، بينما يختلف نظام التوجيهي في الإمارات العربية المتحدة، حيث يتم تقسيم الدراسة على مدار 3 فصول، كل فصل يدرس الطالب خلاله 8 مواد دراسية، وتنقسم النتيجة على شقين، الأول نصف الدرجات الحاصل عليها الطالب، والثاني الدرجات التي يحصل عليها من المدرسة التي يضعها المعلم.

الدبلومة الكندية «BRITISH COLUMBIA»

تعتمد نتائج امتحانات وشهادات الخريجين بكندا، والمصدق عليها من السفارة المصرية بكندا، غغلى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المصرية بمرحلتيها، بشرط أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، أو ما يعادلها ومضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول عليها، وذلك قبل حصوله على شهادة الدبلومة الكندية.

نظام الـ IB السويسري

يسمّى نظام البكالوريا الدولية أو International Baccalaureate المعروف اختصارًا بالـ IB نسبة لمنظمة البكالوريا الدولية، وهي مؤسسة دولية يقع مقرّها في جنيف بسويسرا، تقدّم عدّة برامج تعليمية تمتدّ على مختلف المراحل الدراسية، وتشرف منظمّة البكالوريا حاليًا على ما يزيد عن 3500 مدرسة متوزعة على 144 دولة مختلفة حول العالم، كما أنّها تعمل كمستشار لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

مفهوم نظام الـ IGCSE الإنجليزي أو الـ IG

هو اختصار للاسم International General Certificate of Secondary Education أيّ الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي، وهو منهج تعليمي تمّ تطويره من قبل لجنة الاختبارات في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، ويعدّ جزءً من منهج متكامل يشمل جميع المراحل العمرية، ويمكن للطلاب البدء بتعلّم منهج IGCSE مع بداية السنة العاشرة «الصف الأول الثانوي» ويخضعون للاختبار في نهاية العام الحادي عشر «الثاني الثانوي»، وتعتمد المؤهلات التي يمكن الحصول عليها في هذا النظام على المواد بشكل فردي، أيّ أنّ الطالب يحصل على مؤهل IG لكلّ مادة يدرسها على حدى، وتشمل هذه المواد بشكل رئيسي «اللغة الأولى، اللغة الثانية، الرياضيات، مادة أو أكثر في مواد العلوم».

دبلومة المدارس الأمريكية العليا High school American Diploma

تعد الثانوية فيها هي «الأول والثاني الثانوي»، وتقسم الدرجات بين 60% عن الأبحاث والمشروعات المطلوبة من الطلاب خلال الترم الواحد والعام، وبين 40% عن امتحان تجربة إدارة المدرسة، فضلًا عن امتحان نهائي يُسمى «SAT 1» تحت إشراف دولي لدخول الجامعة، ويتركز على اللغة الإنجليزية ومادة الرياضيات، ويتكرر 6 مرات في العام، ويمكن للطالب دخوله مرة أخرى لتحسين درجته.

الثانوية الفرنسية Bac

تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي القسم الأدبي L، وقسم العلوم الاجتماعية والاقتصادية ES، والقسم العلمي S، وكل قسم به 9 فروع أو مواد، ففي الأول تكون مواد الأدب والفلسفة واللغات، وفي الثاني تكون العلوم الاجتماعية والاقتصادية مثل الحساب وعلم الاجتماع وغيرها، وفي الثالث الرياضيات والعلوم، ويختار الطالب مادة للتخصص ومادة أو اثنتين للفروع، وهكذا كل ترم دراسي، وترتكز الدرجات في معظمها على الامتحانات النهائية، وتنقسم في عامين دراسيين، هما الثاني والثالث الثانوية، في الأول ثلاثة امتحانات وفي الثاني البقية.