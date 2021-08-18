عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 حيل للتخلص من حب الشباب في أسرع وقت

خبيرة تجميل تكشف
خبيرة تجميل تكشف عن حيل للتخلص من حب الشباب في أسرع وقت

تعاني كثير من الفتيات من حب الشباب الذي يكون محبطا ومثيراً للإزعاج، لذا تقدم الدكتورة خلود عادل، أخصائية التجميل والعناية بالبشرة، مجموعة من الحيل التي تساعدك على التخلص من حب الشباب بين عشية وضحاها.

 

- زيت شجرة الشاي:

خذي قطرة واحدة من زيت شجرة الشاي واخلطيها مع 5 قطرات من زيت جوز الهند، ثم ضعي مزيج الزيت على حب الشباب واتركيه طوال الليل ، اغسلي الوجه في الصباح.


- العسل:
ضعي قطرة من العسل على المنطقة المصابة واتركيها طوال الليل، ثم اغسلي الوجه بالماء الدافئ في الصباح.


- الصبار:
استخرجي بعضًا من جل الصبار الطازج وضعيه على المناطق المصابة بحب الشباب، واتركيه طوال الليل وشاهدي النتيجة في الصباح.


- شاي أخضر:

قومي بتحضير كوب من الشاي الأخضر المفضل لديكِ، وقومي بتبريده واغسلي وجهك بهذا الشاي، ثم جففي وجهك وأذهبي للنوم وستنبهري بالنتيجة في الصباح.

 

- مكعبات الثلج:

خذي مكعب ثلج وضعيه بلطف فوق البثور، لكن لا تضغطي بشدة، فقط ضعي ثلجًا على وجهك قليلًا واذهبي للنوم، ستندهشين لرؤية انخفاض حب الشباب في الصباح.


- الليمون:  

ضعي بضع قطرات من الليمون في بعض الماء، ثم امزجي الاثنين واغمسي قطعة قطن في السائل، جففي البثور بهذا السائل، واتركيه لمدة 10 دقائق على وجهك ثم أغسليه قبل أن تذهبي إلى السرير.

 

- قشر  البرتقال: 
خذي بعض قشر البرتقال وجففيه طوال اليوم وقومي بطحنه، ثم اخلطي بعض الماء في هذا المسحوق وضعيه على المنطقة المصابة بحب الشباب، يترك بين عشية وضحاها ويغسل الوجه في الصباح.

ترشيحاتنا

تفاصيل انتقال أحمد ياسر ريان إلى ألتاي سبورت التركي

الكاف يلزم الأهلي والزمالك بتشكيل فريق كرة نسائي للمشاركة في البطولات الإفريقية

توقعات تنسيق الجامعات 2021.. الطب والأسنان لن تقلا عن الـ90% والصيدلة تتخطى 88%

كورونا عادت أشد.. إلزام المواطنين بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة

3 خطوات تنقذك من الموت.. كيف تنجو من سيارة عندما تغرق فى المياه

الصحة: خروج لقاح فاكسيرا سينوفاك خلال أيام.. وموقع كورونا سيتاح لتسجيل المسافرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منع المدرسين والموظفين والعمال من دخول المدارس إلا بعد تلقي لقاح كورونا

في إجازة للتفكير.. أخر تطورت انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك.. تفاصيل

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

حالة واحدة تعلن تتويج الزمالك رسميا بلقب الدوري الممتاز الجمعة المقبل

بتكليف من الرئيس.. رئيس المخابرات في زيارة لتل أبيب ورام الله

بعد تألقه مع الأهلي.. كهربا يخترق حسابات حسام البدري في منتخب مصر

شوبير يصدم الأهلاوية : انسوا..الزمالك بطل الدورى عن جدارة

توقعات تنسيق الجامعات 2021.. كليات الهندسة تدخل في المرحلة الثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. ظهور مفاجئ لإبنة الرئيس الأفغاني الهارب.. ماذا قالت للعالم؟

أحمد جمال وكايرو كافيه يتألقان على مسرح محكى القلعة.. صور

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

فيديو

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

فيديوجراف.. الشاطر اللي يجيب فلوس.. رسائل النجوم لطلاب الثانوية العامة

كل ما تريد معرفته عن مسلسل عمرو دياب الجديد على نتفليكس

فيديوجراف.. نجوم فشلوا في الثانوية العامة ونجحوا في الفن

المزيد

ساحة رأي

فاطمة يوسف تكتب: شقاوة عادية ولا فرط حركة

د.انجي إبراهيم تكتب: قُرح الفم.. هل مؤشر لمرض خطير؟ وكيف يمكن تجنبها؟

د.فتحي حسين يكتب: تكويد الصحف

محمد جاب الله يكتب: المشروع الإعلامي العربي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ