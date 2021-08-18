الزمالك يقترب والأهلي يترقب .. 3 مباريات تحسم مصير ولون الدورى

اقترب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك من درع الدورى الممتاز بعدما حقق فوزا صعبا على فريق وادى دجلة مساء أمس الثلاثاء فيما تعثر النادى الأهلى فى مشواره ودخل مرحلة نزيف النقاط بعدما تعادل سلبيا أمام طلائع الجيش.

المارد الأحمر بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني يترقب أى تعثر للفارس الابيض الذى يقوده فنيا الفرنسي باتريس كارتيرون لاستعادة عرش صدارة المسابقة المحلية قبل ختام الدورى.

صدى البلد يستعرض الثلاث مباريات المتبقية لقطبي الكرة المصرية فى الدورى الممتاز.

المباريات المتبقية للأهلي في الدوري

المصري يوم الجمعة ٢٠ أغسطس فى تمام التاسعة مساء

الجونة يوم الثلاثاء ٢٤ أغسطس فى التاسعة مساء

أسوان يوم الجمعة ٢٧ أغسطس فى التاسعة مساء

المباريات المتبقية للزمالك في الدوري

سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة فى التاسعة مساء

الانتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل فى التاسعة مساء

البنك الأهلي يوم الجمعة ٢٧ أغسطس فى التاسعة مساء

يذكر أن فريق الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد ٧٣ نقطة فيما حل النادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد ٦٩ نقطة.