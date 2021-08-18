قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه سيتم تزويد موقع تسجيل لقاح كورونا بإمكانيات تسجيل المواطنين الراغبين في السفر، من خلال أيقونة جديدة تضاف على السيستم.

الصحة: خروج لقاح فاكسيرا سينوفاك خلال أيام.. وموقع كورونا سيتاح لتسجيل المسافرين



وأوضح مساعد وزيرة الصحة، في تصريحات، أنه سيتم تخصيص ميجا سنتر أرض المعارض لتلقي لقاح كورونا، للمسافرين فقط.

وأضاف مجاهد، أن الدول التي تشترط لدخولها لقاحا معينا، فإن ذلك يرجع إليها هي فقط، مشيرا إلى أن كل اللقاحات المستخدمة في مصر موثقة من خلال منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن الوزارة تقوم بخطة مكثفة لتزويد التواصل المجتمعي بين المواطنين لكل الفئات، من خلال نزول الفرق إلى الشوارع.

وأكد مجاهد خروج لقاح “فاكسيرا - سينوفاك”، خلال أيام قليلة جدا، واليوم ستعتمده نهائيا لجنة من هيئة الدواء المصرية، وأشار إلى أن اختبارات الثبات للقاح فيروس كورونا “فاكسيرا - سينوفاك” انتهت.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 199 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 234449 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 285577 من ضمنهم 234449 حالة تم شفاؤها، و 16630 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة أندرويد

‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة آيفون

‏https://apple.co/3gURgYJ