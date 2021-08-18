عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: خروج لقاح فاكسيرا سينوفاك خلال أيام.. وموقع كورونا سيتاح لتسجيل المسافرين

الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد

قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه سيتم تزويد موقع تسجيل لقاح كورونا بإمكانيات تسجيل المواطنين الراغبين في السفر، من خلال أيقونة جديدة تضاف على السيستم.

 

الصحة: خروج لقاح فاكسيرا سينوفاك خلال أيام.. وموقع كورونا سيتاح لتسجيل المسافرين


وأوضح مساعد وزيرة الصحة، في تصريحات، أنه سيتم تخصيص ميجا سنتر أرض المعارض لتلقي لقاح كورونا، للمسافرين فقط.

وأضاف مجاهد، أن الدول التي تشترط لدخولها لقاحا معينا، فإن ذلك يرجع إليها هي فقط، مشيرا إلى أن كل اللقاحات المستخدمة في مصر موثقة من خلال منظمة الصحة العالمية.
وأوضح أن الوزارة تقوم بخطة مكثفة لتزويد التواصل المجتمعي بين المواطنين لكل الفئات، من خلال نزول الفرق إلى الشوارع.

وأكد مجاهد خروج لقاح “فاكسيرا - سينوفاك”، خلال أيام قليلة جدا، واليوم ستعتمده نهائيا لجنة من هيئة الدواء المصرية، وأشار إلى أن اختبارات الثبات للقاح فيروس كورونا “فاكسيرا - سينوفاك” انتهت.

ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما.. الصحة تكشف عن 5 تحاليل طبية للمتبرعين

الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ"مليون" مواطن بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال عام

نائب رئيس «عمال مصر»: نرى سياسات عملية نحو مد شبكات «الحماية للعمال»

رئيس النقابة العامة للمرافق: لدينا خارطة طريق تبدأ بالتواصل مع قواعدنا العمالية

رئيس الرقابة الصحية: نسعى لانضمام منشآت أكثر من القطاع الخاص للتامين الشامل

السبكي: التعاون مع العربية للتصنيع لاستغلال الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات علاجية

هيئة الدواء: مونوجراف النباتات الطبية البرية يفتح مجالات جديدة لصناعة الأدوية وتصديرها

الصحة: تسجيل 112 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات

للطلاب قبل بداية العام الدراسي.. اعرف موقفك من تطعيم لقاح كورونا

وزيرة الصحة: شفاء الطفلة الفلسطينية «بيان» من مرض «البثرية الصديدية» النادر


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 199 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 234449 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر  أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 285577 من ضمنهم 234449 حالة تم شفاؤها، و 16630 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة أندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة آيفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

 

وزيرة الصحة والسكان موقع تسجيل لقاح كورونا فيروس كورونا الدكتور خالد مجاهد المتعافين من الفيروس خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة التواصل المجتمعى

موضوعات متعلقة

ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما.. الصحة تكشف عن 5 تحاليل طبية للمتبرعين

الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ"مليون" مواطن بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال عام

نائب رئيس «عمال مصر»: نرى سياسات عملية نحو مد شبكات «الحماية للعمال»

رئيس النقابة العامة للمرافق: لدينا خارطة طريق تبدأ بالتواصل مع قواعدنا العمالية

رئيس الرقابة الصحية: نسعى لانضمام منشآت أكثر من القطاع الخاص للتامين الشامل

السبكي: التعاون مع العربية للتصنيع لاستغلال الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات علاجية

هيئة الدواء: مونوجراف النباتات الطبية البرية يفتح مجالات جديدة لصناعة الأدوية وتصديرها

الصحة: تسجيل 112 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات

ترشيحاتنا

تفاصيل انتقال أحمد ياسر ريان إلى ألتاي سبورت التركي

الكاف يلزم الأهلي والزمالك بتشكيل فريق كرة نسائي للمشاركة في البطولات الإفريقية

توقعات تنسيق الجامعات 2021.. الطب والأسنان لن تقلا عن الـ90% والصيدلة تتخطى 88%

كورونا عادت أشد.. إلزام المواطنين بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة

3 خطوات تنقذك من الموت.. كيف تنجو من سيارة عندما تغرق فى المياه

الصحة: خروج لقاح فاكسيرا سينوفاك خلال أيام.. وموقع كورونا سيتاح لتسجيل المسافرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منع المدرسين والموظفين والعمال من دخول المدارس إلا بعد تلقي لقاح كورونا

في إجازة للتفكير.. أخر تطورت انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك.. تفاصيل

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

حالة واحدة تعلن تتويج الزمالك رسميا بلقب الدوري الممتاز الجمعة المقبل

بتكليف من الرئيس.. رئيس المخابرات في زيارة لتل أبيب ورام الله

بعد تألقه مع الأهلي.. كهربا يخترق حسابات حسام البدري في منتخب مصر

شوبير يصدم الأهلاوية : انسوا..الزمالك بطل الدورى عن جدارة

توقعات تنسيق الجامعات 2021.. كليات الهندسة تدخل في المرحلة الثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. ظهور مفاجئ لإبنة الرئيس الأفغاني الهارب.. ماذا قالت للعالم؟

أحمد جمال وكايرو كافيه يتألقان على مسرح محكى القلعة.. صور

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

فيديو

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

فيديوجراف.. الشاطر اللي يجيب فلوس.. رسائل النجوم لطلاب الثانوية العامة

كل ما تريد معرفته عن مسلسل عمرو دياب الجديد على نتفليكس

فيديوجراف.. نجوم فشلوا في الثانوية العامة ونجحوا في الفن

المزيد

ساحة رأي

فاطمة يوسف تكتب: شقاوة عادية ولا فرط حركة

د.انجي إبراهيم تكتب: قُرح الفم.. هل مؤشر لمرض خطير؟ وكيف يمكن تجنبها؟

د.فتحي حسين يكتب: تكويد الصحف

محمد جاب الله يكتب: المشروع الإعلامي العربي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ