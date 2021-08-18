الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ"مليون" مواطن بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال عام

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ "مليون" و22 ألف مواطن بمستشفيات المؤسسة العلاجية والتي تضم8 مستشفيات بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك في الفترة من أول يوليو 2020 حتى 31 مايو 2021.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الخدمات شملت إجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية بمختلف التخصصات، بالإضافة إلى التحاليل المعملية والأشعة، وذلك من خلال مستشفيات (القبطي، مبرة مصر القديمة، هليوبليس، مبرة المعادي، الإصلاح الإسلامي) بمحافظة القاهرة، ومستشفيي (أحمد ماهر، دار الولادة، القبطي) بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن جميع المستشفيات المؤسسة العلاجية مزودة بأحدث الأجهزة المستخدمة في التشخيص والعلاج.

وأضاف "مجاهد" أن مستشفيات المؤسسة العلاجية أجرت 15 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، تشمل عمليات (قلب مفتوح، قسطرة قلبة، جراحة أوعية دموية، قسطرة طرفية، جراحة مخ وأعصاب، جراحة عيون، جراحة عظام، جراحة أورام).

وأشار "مجاهد" إلى تطوير ورفع كفاءة مستشفيات المؤسسة العلاجية، حيث شملت أعمال التطوير وحدات المستشفيات والعيادات الخارجية، والأقسام الدخلية وتزويدها بالأجهزة الطبية وأجهزة ""pcr، فضلاً عن استحداث عدد من الأقسام ببعض المستشفيات مثل رعاية الأطفال، رعاية المبتسرين، ورعاية مركزة لقسطرة القلب.

وأوضح "مجاهد" أن الطاقة الاستيعابية لمستشفيات المؤسسة العلاجية تضم 1000 سرير بالأقسام الداخلية والرعاية المركزة، بالإضافة إلى 40غرفة عمليات، و40 غرفة حضانة أطفال، و150 ماكينة غسيل كلوي، لافتًا إلى أن تلك المستشفيات مزودة بجميع فحوصات الأشعة (العادية، المقطعية، الرنين، الموجات فوق الصوتية) وكذلك فحوصات رسم القلب بالمجهود، ورسم القلب العادي، وأجهزة جلسات علاج طبيعي.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد زكي السوداني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، أن جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة بمستشفيات المؤسسة العلاجية ذات جودة وكفاءة عالية، مشيرًا إلى التدريب المستمر للفرق الطبية بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمة للمرضى بمختلف التخصصات من خلال البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها في تخصصات (مكافحة العدوى، التفاعلات الدوائية والأعراض الجانبية للعقاقير الرعاية المركزة، الاستقبال والطوارئ، تحاليل الغدة الدرقية للأطفال حديثي الولادة، طب ورعاية المسنين، التنفس الصناعي، الصيدلة الإكلينكية، الممارسات الصيدلية في تخصص الأورام وجودة الرعاية الصيدلية وكيفية إعداد مشروع تطويري، أساسيات طب الرمد، برعاية أطفال حديثي الولادة، تنظيم الأسرة الباطنة).