كورونا عادت أشد.. إلزام المواطنين بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة

أعلنت إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس، إلزام ارتداء الكمامة حتى في الأحداث الضخمة وإن كانت في الهواء الطلق دون النظر إن كان المدعويين تلقوا لقاح كورونا أم لا.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فإنه سيتعين على الأفراد في هذه الحشود ارتداء أغطية الوجه في جميع الأوقات مادام يحضر حفل أو حدث يجمع عدد كبير من الأشخاص باستثناء الأوقات التي يأكلون ويشربون فيها.

جاء ذلك في الوقت الذي تشهد فيه لوس أنجلوس زيادة في حالات COVID-19 حيث أبلغت المقاطعة عن 2907 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، مما يضيف إلى متوسطها في سبعة أيام البالغ 3405 إصابة ، وفقًا للبيانات التي جمعتها صحيفة نيويورك تايمز.

في يونيو ، كانت حالات COVID-19 الجديدة في لوس أنجلوس تحوم حول 180 يوميًا.



تأتي الزيادة في الحالات وسط زيادة في عدد الإصابات والوفيات على مستوى البلاد. يبلغ متوسط ​​عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة الآن 100000 حالة يوميًا ، وهو أكثر بكثير من حوالي 12000 حالة يومية جديدة كانت تشهدها في يونيو.



يعتبر متغير دلتا هو أكثر عدوى من سلالات الفيروس الأخرى ، يمثل الآن أكثر من 98.8 في المائة من الحالات في الولايات المتحدة.

اتخذ المسؤولون المحليون الآخرون في جميع أنحاء الولايات المتحدة تدابير للقضاء على التفشي الحالي حيث تتطلب شيكاغو وواشنطن العاصمة وسان فرانسيسكو كمامات ليتم ارتداؤها في الأماكن المغلقة و العامة.

تطلب مدينة نيويورك أيضًا دليلًا على التطعيم للعمال والعملاء الذين يرغبون في المشاركة في الأنشطة الداخلية ، بما في ذلك تناول الطعام في المطاعم والتمرن في الصالات الرياضية وحضور العروض المسرحية.