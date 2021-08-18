طبيب يكشف أفضل طريقة للتخلص من آثار الحمل والولادة

صرح الدكتور هيثم النجار استشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام، عضو الجمعية المصرية لجراحين التجميل، بأن عمليات تجميل ما بعد الولادة هي عبارة عن مجموعة من العمليات الجراحية التجميلية التي يتم إجراؤها معا كحزمة واحدة أو كعملية واحدة أو سلسلة من العمليات بهدف إزالة الآثار غير المرغوب فيها للعمر والحمل والولادة، وتشمل أكثر عمليات تجميل ما بعد الولادة شيوعا شد الثدي وتكبير الثدي أو تصغيره وشد البطن وشفط الدهون.

وقال الدكتور هيثم النجار، تحظى عملية تجميل ما بعد الولادة بشعبية لأنها تسمح للنساء بالحصول على جسم مثالي تماماً كما كان قبل الحمل والولادة، ومن الناحية المثالية لتحقيق أفضل النتائج ، لا تخضعي لهذه العمليات إلا إذا كنت أكملت تكوين عائلتك فيمكن أن يؤدي حمل آخر إلى إبطال نتائج الإجراء.



وتابع الدكتور هيثم النجار، تحظى عملية تجميل ما بعد الولادة بشعبية لأنها تسمح للنساء بالحصول على جسم مثالي تماماً كما كان قبل الحمل والولادة، وكذلك تعزز ثقتهن بأنفسهن من خلال جعل النساء يشعرن بالجاذبية والقدرة على ارتداء ملابسهن المفضلة مرة أخرى.



وأضاف الدكتور هيثم النجار نظرًا لأن عملية تجميل ما بعد الولادة عبارة عن مجموعة من الإجراءات وليست واحدة بمفردها ، يمكن أن تستغرق الجراحة ما بين أربع إلى ثماني ساعات حتى تكتمل وفي بعض الأحيان قد يجد الجراح أنه من الضروري فصل سلسلة من العمليات لأسابيع أو أشهر ، بدلاً من إكمال النطاق الكامل للإجراءات في نفس اليوم.



وأكد الدكتور هيثم النجار، أن عملية التجميل بعد الولادة هي الجراحة المشتركة التي تفضلها النساء. نتيجة الولادة والرضاعة الطبيعية وزيادة الوزن الزائد والتفريغ في الثدي، والاسترخاء في البطن، وترخي الجلد والشقوق، والدهون الموضعية. فعلى الرغم من نظامهم الغذائي وممارسة التمرينات، فإن الأمهات اللواتي لا يعودون إلى أجسامهم كما كانت قبل الولادة غالباً ما يطرقون أبواب الجراحة التجميلية.



وأشار الدكتور هيثم النجار، قد لا يكون من الممكن التخلص من الدهون العنيدة مع الرياضة والنظام الغذائي فقط ففي هذه الحالة، يمكننا الحصول على مساعدة من الجراحين التجميليين، فعملية شفط الدهون هي تفكك الترسبات الدهنية المتراكمة موضعياً باستخدام الموجات فوق الصوتية وتعتبر عملية شفط الدهون هي الطريقة الأكثر استخداما مع شد البطن.