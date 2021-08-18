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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أفغانستان.. عودة حركة الطيران في مطار كابول

أفغانستان.. عودة
أفغانستان.. عودة حركة الطيران في مطار كابول

أعلنت أفغانستان اليوم الأربعاء عن عودة حركة الطيران في مطار كابول منذ قليل.

وتحقق القوات الجوية الأمريكية في بقايا جثث بشرية تم العثور عليها على متن طائرة شحن من طراز C-17 وحالات وفاة أخرى محتملة بسبب نوبات الهلع واستقل أفغان الطائرة في مطار كابول الدولي يوم الاثنين.

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وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية آن ستيبانيك في بيان إن الرفات عثر عليها في عجلة الطائرة بعد هبوطها في قطر بوقت طويل. كما يفحص سلاح الجو للتحقيقات الخاصة مقاطع فيديو وتسجيلات على وسائل التواصل الاجتماعي لمن سقطوا من الطائرة بعد إقلاعها.

وهبطت الطائرة في مطار حامد كرزاي الدولي بالمعدات اللازمة لإخلاء الجمهور. قبل تفريغها ، حاصرها مئات المدنيين الأفغان وتشبثوا بها. وانتشر مقطع الفيديو الذي يظهر المشهد المربك على نطاق واسع.

وبحسب ستيفانيك ، قرر الطاقم المغادرة بسبب "تدهور سريع للوضع الأمني".

 

أفغانستان طالبان أمريكا مطار كابول حركة الطيران

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