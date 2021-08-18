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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ مساعد بكلية علوم الوادي الجديد يفوز بجائزة البحوث البيئية لعام 2020

الدكتور صدقي حسن
الدكتور صدقي حسن

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى  أسماء السادة الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2020 في مجلس أكاديمية البحث العلمي رقم 178.

 

وقال وزير التعليم العالى والبحث العلمي  الدكتور خالد عبد الغفار  ان  عدد الجوائز  بلغت  42 جائزة ومنحت لـ48 فائزاً وتم حجب 5 جوائز، ليبلغ عدد جوائز الهيئات 15 جائزة أما جوائز الأفراد 27 جائزة، وهى الجوائز التى تُقدم من وحدات الإنتاج الوطنية والوزارت والمؤسسات العلمية وغيرها وكذلك الجوائز التى تٌقدم من قِبل الأفـراد فى شكل هبات وتبرعات فى مجالات عديدة.

 

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى فى تصريح له ان  الدكتور صدقي حسن علي حسن الاستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة الوادي الجديد، حصل  علي جائزة البحوث البيئية لعام 2020.

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واضاف ان  الجائزة أنشئت في عام 1979 و تمولها أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا. وتعتبر جائزة البحوث البيئية هي الجائزة الأولي لجامعة الوادي الجديد في مجال الهيئات والأفراد منذ تأسيس الجامعة عام 2018.

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