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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الزملوط يهنئ أوائل الثانوية العامة على مستوى محافظة الوادي الجديد

اوائل الثانوية
اوائل الثانوية

أجرى اللواء محمـد الزملـوط  محافـظ الوادي الجـديـد، اليوم، اتصالا هاتفيا هنأ خلاله أوائل الشعب الثلاث على مستوى المحافظة بشهادة الثانوية العامة ، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح، و مواصلـة التقـدم والحفاظ عليه، مقدماً التهنئة لأسرهم لتوفير المناخ الملائم لتفوق أبنائهم، ولجميع الطلاب الناجحين .

 

من جانب اخر اعلنت محافظة الوادي الجديد عن تكثيف حملات تطعيم العاملين بالجهات الحكومية بلقاح فيروس كورونا وذلك تنفيذاَ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم .

 

من ناحية اخري تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بقرية الشركة ٨ بمركز الخارجة يرافقها الأستاذ عادل مراد نائب رئيس المركز والمهندسة إيمان صبر مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة .

تطعيم العاملين في ديوان عام الوادي الجديد بلقاح كورونا

محافظة الوادي الجديد في 24 ساعة: نائب المحافظ تشارك في اجتماع مجلس المحافظين وتفتتح أعمال مشروع "الطفولة المبكرة" بقرية المنيرة بالخارجة وتتابع أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

حيث وجهت بسرعة الإنتهاء من تأثيث وتجهيز الوحدة البيطرية الجديدة إستعداداََ لإفتتاحها، والتي تضم وحدة إنتاج سائل النيتروجين والتي تعد الأولى من نوعها بالمحافظة والتي يتم من خلالها حفظ وتجميد السائل المنوي للحيوانات ذات الصفات الوراثية عالية الجودة لإستخدامه في التلقيح الصناعي وتحسين السلالات المحلية. لافتةََ إلى أنه يجري حالياً التجهيز لإنشاء وحدة نيتروجين أخري بمركز الفرافرة.

 

كما تابعت أعمال توسعة ورفع كفاءة المدرسة الإبتدائية وإنشاء جناح جديد يضم فصول لإستيعاب الكثافة الطلابية للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية  ومعامل للعلوم والحاسب الآلي والأنشطة، موجهةََ بسرعة الإنتهاء من أعمال الإنشاءات والتشطيبات لدخول الخدمة العام الدراسي الجديد.

 

هذا وشملت أعمال التطوير بالقرية أيضاً، الإنتهاء من تركيب أعمدة إنارة و٥٠٠ كشاف ليد لإضاءة مداخل وشوارع القرية بالكامل.

 

جدير بالذكر أن هذه المرحلة من المبادرة تضم ٤ قري هي الشركة ٨ بالخارجة والأمان بالداخلة والمكس القبلي بباريس وأبو بكر. بالفرافرة.

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