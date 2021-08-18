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محافظة الوادي الجديد في 24 ساعة: نائب المحافظ تشارك في اجتماع مجلس المحافظين وتفتتح أعمال مشروع "الطفولة المبكرة" بقرية المنيرة بالخارجة وتتابع أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هاشتاج #الجيش_المصري يتصدر تويتر ومغردون: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فأنقذوا مصر تعرف على أبرز الأحداث داخل محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة رغم إزالتها لصوره على انستجرام.. أليكس رودريجيز ممتن لحياته المذهلة مع جينيفر لوبيز محافظ أسوان يلتقى أعضاء جمعية أصدقاء مرضى الجذام ويؤكد دعم المحافظة لجهودهم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الوادي الجديد في 24 ساعة: نائب المحافظ تشارك في اجتماع مجلس المحافظين وتفتتح أعمال مشروع "الطفولة المبكرة" بقرية المنيرة بالخارجة وتتابع أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

ارشيفيه
ارشيفيه

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أحداث 24 ساعة بالمحافظة التي جاءت كالآتي:

نائب محافظ الوادي الجديد تشارك في اجتماع مجلس المحافظين 

شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، في اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد برئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عبر الفيديو كونفرانس بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لمتابعة مستجدات الوضع الصحي وخطة مواجهة فيروس كورونا.

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وأكدت نائب المحافظ أنه تنفيذاَ  لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، تم التأكيد على وضع خطة عمل اعتباراً من اليوم، لتكثيف حملات التطعيم بالمصالح الحكومية  وديوان عام المحافظة وكافة دواوين المديريات والوحدات المحلية وأماكن التجمعات، والبدء بتنفيذ الخطة اعتباراً من صباح الغد على أن تكون الأولوية بقطاعات التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة.

 وأشارت إلى التوجيه بعدم السماح بتواجد الموظف غير المتلقي للقاح دون مانع صحي بمقر عمله، علي أن يحتسب غيابه من رصيد إجازاته حفاظاً على صحة المواطنين وتقليل أعداد الإصابات بالتزامن مع تحذيرات وزارة الصحة والسكان من الموجة الرابعة من الإصابات.

نائب محافظ الوادي الجديد تفتتح أعمال مشروع "الطفولة المبكرة" بقرية المنيرة بالخارجة

 

وافتتحت  حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال رفع كفاءة دار حضانة جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية المنيرة بمركز الخارجة، بحضور الأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الإجتماعي بالمحافظة والأستاذ عادل مراد نائب رئيس المركز.

وأكدت نائب المحافظ أن المشروع يأتي ضمن المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة التابع لوزارة التضامن الإجتماعي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، لرفع كفاءة ٥٠ قاعة أطفال (فصل) تابعة ل ١٥ جمعية أهلية، كمرحلة أولي بمركزي الخارجة وباريس بتكلفة ٣.٣ مليون جنيه.

كما أوضحت أن المرحلة الثانية تشمل ٥٠ قاعة أيضاً بمراكز المحافظة الأخري، وتشمل الأعمال رفع كفاءة المباني والقاعات وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، مشيدةً بدور مركز التكوين المهني في تصنيع الأثاثات اللازمة لتجهيز القاعات.

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية الشركة ٨ بالخارجة 

تابعت الأستاذة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بقرية الشركة ٨ بمركز الخارجة يرافقها الأستاذ عادل مراد نائب رئيس المركز والمهندسة إيمان صبر مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة .

حيث وجهت بسرعة الإنتهاء من تأثيث وتجهيز الوحدة البيطرية الجديدة إستعداداََ لإفتتاحها، والتي تضم وحدة إنتاج سائل النيتروجين والتي تعد الأولى من نوعها بالمحافظة والتي يتم من خلالها حفظ وتجميد السائل المنوي للحيوانات ذات الصفات الوراثية عالية الجودة لإستخدامه في التلقيح الصناعي وتحسين السلالات المحلية. لافتةََ إلى أنه يجري حالياً التجهيز لإنشاء وحدة نيتروجين أخري بمركز الفرافرة.

كما تابعت أعمال توسعة ورفع كفاءة المدرسة الإبتدائية وإنشاء جناح جديد يضم فصول لإستيعاب الكثافة الطلابية للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية  ومعامل للعلوم والحاسب الآلي والأنشطة، موجهةََ بسرعة الإنتهاء من أعمال الإنشاءات والتشطيبات لدخول الخدمة العام الدراسي الجديد.

هذا وشملت أعمال التطوير بالقرية أيضاً، الإنتهاء من تركيب أعمدة إنارة و٥٠٠ كشاف ليد لإضاءة مداخل وشوارع القرية بالكامل

جدير بالذكر أن هذه المرحلة من المبادرة تضم ٤ قري هي الشركة ٨ بالخارجة والأمان بالداخلة والمكس القبلي بباريس وأبو بكر. بالفرافرة.

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نائب محافظ الوادي الجديد تشارك في اجتماع مجلس المحافظين

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