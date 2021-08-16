الوادي الجديد في 24 ساعة|الزملوط يترأس اجتماع مجلس المحافظة ويطلق مسابقة لاختيار أفضل المدارس

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أحداث 24 ساعة بالمحافظة التي جاءت كالآتي:

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء محمود فاروق مدير أمن المحافظة والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وشدد المحافظ علي سرعة تلقي المواطنين للقاح فيروس كورونا بالتزامن مع تحذيرات وزارة الصحة والسكان من إرتفاع الإصابات خلال هذه الفترة، مؤكداََ علي سرعة الإنتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاعات الحكومية، حفاظاً على صحة المواطنين، وتشديد الرقابة علي الإلتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المساجد الكبري.

ووجه الزملوط بسرعة إنهاء إجراءات تركيب عدادات الطاقة الشمسية بالوحدات المحلية بالمراكز و المساجد الكبري والمدارس ضمن خطة إحلال إستخدام الطاقة الشمسية.

كما أشار إلي التنسيق والمتابعة بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية لإسترداد وتحصيل حق الدولة من خلال التصدي للتعديات علي الأراضي ومخالفات تغيير النشاط بالوحدات السكنية.

من ناحية أخري ، أعلن المحافظ عن إطلاق مسابقة لإختيار أفضل المدارس على مستوى مراكز المحافظة من حيث أعمال التجميل والإستعداد للعام الدراسي الجديد.

محافظ الوادي الجديد يكرم عدد من التنفيذيين المتميزين

كرّم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جلسة المجلس التنفيذي المنعقدة صباح اليوم، عدداََ من التنفيذيين المتميزين بالجهات الحكومية المختلفة، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لكافة المكرمين لتفانيهم في أداء مهامهم الوظيفية وهم الأستاذة نجلاء شكري مدير مصنع الملابس الجاهزة ، والأستاذة فاطمة سليم رئيس قرية بغداد، والأستاذ محمد رجب مدير مجمع التمور، والمهندس أشرف محمد مدير عام الإدارة الهندسية بمركز الخارجة، و الأستاذ صابر محمد رئيس الوحدة المحلية لقرى المنيرة، والأستاذ زكريا إسماعيل مدير مدرسة ٦ أكتوبر الإبتدائية بالخارجة.

كما تم تكريم المهندس عبد الحميد عبد المريد مدير عام المعمل المركزي لقطاع المياه؛ لحصول المعمل على شهادة تقييم عالمية من المملكة المتحدة، بجودة ودقة الآداء في مجال تحاليل المياه.

وشمل التكريم أيضاً، الطفل عبد الرحمن محمد بالمعهد الأزهري بالهنداو بالداخلة، لحصوله على المركز الأول بمسابقة الأزهري الصغير على مستوى المنطقة الأزهرية.