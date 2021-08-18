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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتشار مراكز لقاح كورونا على مستوى محافظة الأقصر

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قالت دكتورة إلهام محمد، وكيل مديرية الصحة والسكان بالأقصر، أنه  اضافة عدد 5 مراكز لتلقي لقاح كورونا للموطنين إضافة إلى 6 مراكز مخصصة للمسافرين تم إفتتاحها خلال هذا الشهر، وذلك بناءا على دعم القيادة السياسية ووزارة الصحة.

 

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وأضافت إلهام محمد خلال تصريحات “نقلتاه فضائية ”تن"، ان هناك مراكز منتشرة لتلقي لقاح كورونا على مستوى محافظة الأقصر، مشيرة إلى أن هناك مركز بأسنا ومركز بالطود مركز الرئيسي بالأقصر.

 

وتابعت  دكتورة إلهام محمد، ان المواطنين بمجرد أن تصل إليهم الرسالة بالموعد المحدد، يقومون بالتوافد على مراكز تلقي لقاح كورونا، ويحصلوا ايضا على خدمة إستخراج شهادة اللقاح.

 

إضافة عقار أكثر فعالية لعلاج مرضى فيروس كورونا

 

وكانت وزارة الصحة والسكان قد اعلنت  إضافة عقار أكثر فعالية لعلاج مرضى فيروس كورونا يساهم في خفض 70% من وصول المصابين للحالات المتأخرة والوفاة،  ضمن استحداث بروتوكول علاج فيروس كورونا في نسخته الخامسة.

 

جاء ذلك خلال فعاليات الـ " ويبينار العلمي" الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبرئاسة الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا ومستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي ، وبحضور الدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزيرة لشئون التعليم الطبي المهني، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ومديرين مستشفيات الصدر والحميات والعزل ورؤساء أقسام الطوارئ والرعايات بالمستشفيات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لتعريف الأطباء بالعقار الجديد وآلية استخدامة ضمن بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا في نسخته الخامسة المحدثة.

 

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى مشاركة جميع الأطباء بمستشفيات الحميات والصدر والعزل بالويبينار العلمي، عبر تقنية "الكول كونفرانس" من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة بمحافظات الجمهورية، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية لتبادل ونقل الخبرات مع الأطقم الطبية وتدريبهم على أحدث بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى تقديم الشرح النظري الوافي للأطباء والإجابة على جميع تساؤلاتهم حول بروتوكول العلاج وطرق التعامل مع المرضى خلال فعاليات الويبينار.

ومن جانبة أوضح الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا ومستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي، أن العقار يستخدم لعلاج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأورام، والأطفال المصابين بأحد الأمراض المزمنة شرط أن يتجاوز وزنهم 40 كيلوجرام.

ولفت "حسني" إلى أن العقار سريع المفعول ويتكون من جرعة واحدة ، يتلقاها المريض داخل المستشفيات خلال أول 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن طريق محلول على مدار ساعة، مشيراً إلى أن المريض يمكن أن يتلقى لقاح فيروس كورونا بعد 90 يوم ( 3 أشهر ) من تلقيه العقار.

وأكد "حسني" دعم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للجنة للتوصل إلى أحدث بروتوكولات العلاج لفيروس كورونا المستجد للحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة، مؤكداً على عمل اللجنة الدائم لاستحداث بروتوكولات العلاج والتوصل إلى أفضل العقاقر الطبية وأكثرها فعالية في علاج المرضى.

 

كورونا الصحة مديرية الصحة والسكان الأقصر لقاح كورونا

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