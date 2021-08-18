أعلن ارتفاع الإصابات.. تاج الدين يكشف توقعاته بشأن دلتا كورونا في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن التحورات الجديدة من فيروس كورونا موجودة بكل العالم، مؤكدا أن المتحور دلتا يزداد في البلدان المنتشر فيها.

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وتوقع محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، إمكانية وجود متحورات كورونا في مصر، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع الوضع الحالي وفقا للظروف الصحية مع رصد دقيق لعدد الحالات، مع العلم ان هناك زيادة في أعداد الإصابات بنسبة 10%.

هناك مراقبة لعدد الحالات يوميا

وأوضح محمد عوض تاج الدين، أن هناك مراقبة لعدد الحالات يوميا، مؤكدا أن كل شئ معلن بالإحصائيات والأرقام

وشدد على أن التطعيم وسيلة مهمة للحماية والوقاية ويحمي من المضاعفات الخطيرة.

وأشار تاج الدين ، إلى أن مصر منذ فترة طويلة وضعت إستراتيجية محددة وهي الحصول على أكبر كمية من اللقاحات من مصادر متعددة، مؤكدا أن هدفنا تطعيم أكبر قدر من السكان.

وقال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، ان الدولة بدأت في إعطاء اللقاحات وفقا للأولويات، ولذلك كان التركيز الطواقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لكن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أعلنا عن التوجه نحو تطعيم الطلاب والمدرسين ومن هم لهم علاقة بالعملية التعليمية وسيكون إلزاميا، إضافة إلى تطعيم المسافرين بالخارج.

ونوه تاج الدين، إلى أن وزارة الصحة أعلنت عن طرق الحصول على التطعيم وطرق التسجيل، إضافة إلى وجود مئات المراكز حول الجمهورية للتطعيم.