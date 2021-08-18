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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء السوداني يتسلم مقترحا للترويكا بتكوين آلية لمراجعة وتقييم اتفاق السلام

رئيس وزراء السودان
رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك

تسلم رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، مقترحا مقدما من مجموعة دول الترويكا (النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة) بتكوين آلية للمراجعة وتقييم الأداء لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام.
جاء ذلك لدى لقاء رئيس وزراء السودان، اليوم الأربعاء، مع مبعوثي دول الترويكا، حيث أشاد حمدوك بجهود دول الترويكا في إحلال السلام ودعم عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد.


وبحث اللقاء المقترح المقدم من مجموعة دول الترويكا، وأكد حمدوك التزام حكومة الفترة الانتقالية بالتنفيذ الكامل لاتفاق السلام.


ورحب رئيس مجلس الوزراء السوداني بالمقترح، لافتا إلى أنه سيطرحه على أطراف عملية السلام.
من جانبهم، أكد مبعوثو دول الترويكا التزام دولهم بدعم مسيرة السلام في السودان، داعين الحكومة إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك الترويكا اتفاقية السلام عبد الله حمدوك

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