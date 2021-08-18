محافظ السويس: العمل بقوة لتطوير قري حي الجناين بعد دخولها الحيز العمراني

اعلن اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس عن بدء العمل لتوصيل المرافق العامة والخدمات بقرية عامر كاول قرية بالقطاع الريفي تم الموافقة علي دخولها للحيز العمراني لتصبح في الوقت القريب منطقة حضارية مطورة بها جميع المرافق والخدمات العامة بعد انتظار سنوات طويلة.

جاء ذلك اثناء تفقد المحافظ أعمال التطويرالتي تبدأ قرية عامر بحي الجناين بمرافقة الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.

واكد صقر علي سرعة العمل وانجاز اعمال المرافق خلال الجدول الزمني المحدد والذي بدأ بمد شبكات وخطوط صرف صحي ويستمر لتوصيل خطوط المياه والانارة العامة والاتصالات والرصف واخير الشكل الجمالي للقري من اجل تقديم حياة طيبة لاهالينا في القطاع الريفي .

واشار الي ان العمل بدأ بقوة بعد الموافقة علي ضم 8 قري اخري بخلاف قرية عامر للحيز العمراني وفي انتظار باقي القطاع الريفي ، مؤكدا علي اننا لن نترك منطقة بدون تطوير بمجرد وصول الموافقاتوقدم المحافظ الشكر للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التنمية المحلية والمهندس وزير الاسكان الذين بذلوا جهدا كبير في دخول القطاع الريفي للحيز العمراني.

وأوضح ان الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل كل الجهود من اجل صالح وخدمة المواطن وتقديم كافة الخدمات والمرافق له .

واكد اللواء عبد المجيد صقر انه ان الاوان من اجل التطوير والتعمير بالقطاع الريفي ، مؤكدا علي ان حي الجناين سيشهد أعمال تطويركبيرة ستصل تكلفتها الي اكثر من 3 مليارات جنية لانشاء الخدمات والمرافق على غرار مشروع حياة كريمة الذي يجري تنفيذه في الدلتا والصعيد.

وقال المحافظ إنه يسعى بشكل جاد ومستمر مع السيد رئيس الوزراء وزير الإسكان لإجراء التحويز العمراني لقطاع حي الجناين بالكامل، لإنشاء مركز ومدينة الجناين، وفي سبيل ذلك قدمت المحافظة الخرائط بالأحوزة العمرانية لوزارة الإسكان وكانت النتيجة الطبية دخول 9 قري حاليا الحيز وفي الطريق الباقي .

وتابع المحافظ اعمال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتوصيل شبكات الصرف الصحي بقرية عامر بطول 10 كيلو متر و5 كيلو متر لخطوط المياه ، مؤكدا اننا ننشئ بنية تحتية جدية بالقطاع الريفي ، مشيرا الي انه خلال أعمال فحص المرافق بالقرية خلال فترة إعداد كشفت أن خطوط المياه المغذية متهالكة ومن مادة «الأستبستوس» غير الصحية ، وسيجري تركيب شبكات مؤمنة بالكامل من مادة bbc الصحية.كما سيجري تحويل خطوط الكهرباء الهوائية إلى كابلات أرضية لتوفر الأمان بصورة أكبرللمواطنين ، أما بالنسبة للغاز الطبيعي فسيمتد بعد الانتهاء من أعمال جميع المرافق العامة.

رافق المحافظ في الجولة كلا من عالية فريد رئيس حي الجناين ومحمود زهرة مديرالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس ومديحة صديق مدير عام الطرق وشيماء فؤاد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة والشعبة الهندسية وعدد من القيادات التنفيذية ومدير الكهرباء والانارة العامة والغاز الطبيعي والمياه والاتصالات والمديريات المعنية والشركات المنفذة للاعمال.