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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس نادي سموحة يكرم محمود المخبزي رئيس القسم الرياضي بصدى البلد

محمود المخبزي رفقة
محمود المخبزي رفقة فرج عامر رئيس نادي سموحة

كرم المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة محمود المخبزى رئيس القسم الرياضى بموقع صدى البلد.

جاء ذلك خلال الحفل الذى أقامه نادى سموحة مساء اليوم بمقر النادي بالإسكندرية بمناسبة افتتاح النادي لبعض المشروعات داخل النادي.


وأوضح فرج عامر رئيس نادي سموحة أن الإعلام شريك أساسى فى النجاح الذى يحققه نادي سموحة على كافة الأصعدة سواء الرياضية أو الاجتماعية.


ووجه المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة الشكر لموقع صدى البلد الإخباري على دعمه للنادي وتغطية كافة الأنشطة الرياضية.


وأكد المهندس فرج عامر أن نادي سموحة سيقدم كافة الدعم من أجل خدمة أعضاء النادي وتوفير كافة متطلباتهم.

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فرج عامر محمود المخبزى نادي سموحة الاعلام صدى البلد

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