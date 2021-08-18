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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

احمد عز عبر انستجرام : ما فاتك لم يخلق لك

صدى البلد

نشر الفنان احمد عز صورة جديدة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و تالق احمد عز بأطلالة كاجوال  انيقة ، و علق علي الصورة قائلا : ما فاتك لم يخلق لك و ما خلق لك لم يفوتك .

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و كان قد حقق فيلم العارف إيرادات جيدة منذ اليوم الاول لعرضه بلغت قيمتها حتى الآن 42 مليون و499 الف جنيها وهو العمل الذى خاض به أحمد عز موسم عيد الأضحى.

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر ، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

وكانت أعلنت الشركة المنتجة عن موعد عرض فيلم "العارف" والذى كان فى 14 يوليو الماضى، وتمكن البرومو الرسمى الخاص بالفيلم من تحقيق نسبة مشاهدة مترفعة بعد طرحه عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، كما سيطر على البرومو الغموض والإثارة.

ويأتى قرار عرض فيلم “العارف.. عودة يونس” بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا.

وتم تصوير الفيلم  بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستخدم  الفنان أحمد فهمي  خدعة للترويج للعمل حيث أوهم متابعيه ان حسابه الشخصى تم اخترافه ، نظراً لانه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم .

 

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