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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 13 طن لحوم مجمدة ودواجن مجهولة المصدر داخل مصنع في الجيزة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

 

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (13,6 طن "لحوم مجمدة – مفروم دواجن – فول صويا سوسيس" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر – 1000 عبوة "بيف برجر") بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

 

وتأتي الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع . 

الغش التجاري الامن العام حملات شرطة التموين الصحة العامة الغش الغذائي مجهولة المصدر لحوم مجمدة

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