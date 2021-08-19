ضبط 5 أطنان أرز يحتوى على شوائب قبل بيعه للمواطنين بالقليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 5 طن "أرز تموينى" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المتعاقد عليها لإحتوائها على شوائب عالية ، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة أمين عهدة فرع لإحدى شركات تجارة الجملة بمحافظة القليوبية .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

