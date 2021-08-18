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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماذا قال أحمد عيد عبد الملك عن كريم بامبو؟

صدى البلد

غرَّد أحمد عيد عبد الملك، عبر “تويتر” قائلا "كريم بامبو لو لعب وخد فرص زي باقي الناس اللي لعبت كان هيدخل فورمة كبيرة لعيب مفيد".

 

و أعاد عبد الملك نشر تغريدته قائلا: "من سنة والله".

 

وحقق الزمالك فوزا صعبا على وادي دجلة بهدف وحيد، فى اللقاء الذي جمعهما على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 60 عن طريق مروان حمدي من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

 

ورفع الزمالك رصيده إلى 73 نقطة فى الصدارة بفارق 4 نقاط عن الأهلى الذى يظل فى مكانه بالمركز الثانى برصيد 69 نقطة.

الدوري المصري الدفاع الجوي الزمالك الأهلى وادي دجلة المصري 2021 تويتر زمالك

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