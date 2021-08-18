رسالة قوية من أسامة الأزهري لغير الموفقين في الثانوية العامة

رب ضارة نافعة..

وجه الشيخ أسامة الأزهري، رسالة لطلاب الثانوية العامة غير الناجحين وأصحاب المجاميع الضعيفة وغير المرضية بالنسبة لهم.

وقال أسامة الأزهري في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" رب ضارة نافعة، ومتخلوش الآمال والقلوب تتحطم عشان لحظة انكسار من الممكن أن يعقبها نجاح".

وأضاف أسامة الأزهري:" أقول لكل طالب لم يوفق في الثانوية متخليش الحدث ده يحطمك وعليك استكمال المسيرة وحقق نجاح وتجاوز الآثار النفسية السلبية".

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وتابع أسامة الأزهري:" رسالتي لأسر الطلاب الذين لم يوفقوا في الثانوية العامة ، هي « التمسوا العذر لهم قفوا بجانبهم وقدموا الدعم لهم »".

وأكمل أسامة الأزهري:" على الأسرة تقديم الدعم المعنوي للطلاب الذي لم يوفقوا في الثانوية العامة كي يحققوا النجاح في المستقبل، مع التأكيد أن الاخفاق في الثانوية العامة ليس نهاية المطاف ".

