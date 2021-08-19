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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ علوم سياسية: المواطن عليه أن يشارك بالمشروعات في حياة كريمة..فيديو

وئام عثمان
وئام عثمان

قالت الدكتورة وئام عثمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد ، إن التقارير العالمية سواء في التنمية البشرية أو التنموية للأمم المتحدة أثبت أن  مبادرة حياة كريمة بمثابة نموذج تنموي له العديد من الأهداف المباشرة وغير المباشرة في جميع أنحاء الجمهورية وأشادت بعمل المبادرة  .

 


وأضافت "وئام عثمان" خلال لقائها في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة " الأولي المصرية " ، إن اهم دور للعولمة هو إنهاء سيطرة الدولة على الدول من اجل وجود عالم موحد وبالتالي عندما جاءت أزمة كورونا أثبت أهمية رجوع الدولة ألي مكانها ودورها الطبيعي والصين لم تتخل عن سيطرتها عن الدولة وهذا جعلها من أول الدول التي سيطرت علي أزمة كورونا .

 

وأوضحت وئام عثمان، أن النموذج التنموي المصري أيضا ساعد في عدم معاناة الدولة من تأثيرات وتبعيات كورونا مثلما فعلت الصين ، وأشارت إلى أن مصر لا تدخر ولكنها تدخر في مشروعاتها الاقتصادية والقومية .

 


وتابعت وئام عثمان، أن مبادرة حياة كريمة تدخر الآن في الإنسان المصري والمستهدف منها هو المواطن المصري قائلا: " المواطن يجب عليه أن يبحث عن المشروعات في مبادرة حياة كريمة والمشروعات التي تقام في العاصمة الإدارية الجديدة" .

 

 

أستاذ علوم سياسية : حروب الجيلين الرابع والخامس تستهدف تخريب عقول المواطنين في بلادنا|فيديو

 

قالت  وئام عثمان  ، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إن حروب الجيلين الرابع والخامس تستهدف تخريب عقول المواطنين في بلادنا ، ويجب مواجهتها بخوارزميات الذكاء الاصطناعي .

 

وأضافت "وئام عثمان" خلال لقائها في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة " الحياة"، أن الرئيس السيسي منذ عامين وهو يقوم بإنشاء كليات خاصة بالذكاء الاصطناعي ، لافتة إلى أن الذكاء الاصطناعي يعتمد علي استبدال عقل الإنسان بجهاز الكمبيوتر وبعد ذلك يكون صاحب القرار والمسئول عن إصداره هو الكمبيوتر .

 

وأوضحت وئام عثمان ، أن الدولة المصرية تواجه حروب الجيل الرابع عبر الذكاء الاصطناعي  مشيرة إلى أن مصر الآن بها كليات متخصصة للذكاء الاصطناعي مؤكدة أن هناك ما يسمى الآن بالمواطنة الرقمية وهي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن التحول الرقمي يعتبر جزءًا من التحول الرقمي .


وتابعت وئام عثمان ، أن مصر تحدث فيها إنجازات ومشروعات جديدة يوميًا مؤكدة أن هذه الإنجازات الهدف منها هو الوصول إلى الجمهورية الجديدة والعمل على كيفية إدارة الدولة المصرية.

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