أستاذ علوم سياسية : حروب الجيلين الرابع والخامس تستهدف تخريب عقول المواطنين في بلادنا|فيديو

قالت وئام عثمان ، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إن حروب الجيلين الرابع والخامس تستهدف تخريب عقول المواطنين في بلادنا ، ويجب مواجهتها بخوارزميات الذكاء الاصطناعي .

وأضافت "وئام عثمان" خلال لقائها في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة " الحياة"، أن الرئيس السيسي منذ عامين وهو يقوم بإنشاء كليات خاصة بالذكاء الاصطناعي ، لافتة إلى أن الذكاء الاصطناعي يعتمد علي استبدال عقل الإنسان بجهاز الكمبيوتر وبعد ذلك يكون صاحب القرار والمسئول عن إصداره هو الكمبيوتر .

وأوضحت وئام عثمان ، أن الدولة المصرية تواجه حروب الجيل الرابع عبر الذكاء الاصطناعي مشيرة إلى أن مصر الآن بها كليات متخصصة للذكاء الاصطناعي مؤكدة أن هناك ما يسمى الآن بالمواطنة الرقمية وهي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن التحول الرقمي يعتبر جزءًا من التحول الرقمي .



وتابعت وئام عثمان ، أن مصر تحدث فيها إنجازات ومشروعات جديدة يوميًا مؤكدة أن هذه الإنجازات الهدف منها هو الوصول إلى الجمهورية الجديدة والعمل على كيفية إدارة الدولة المصرية.

قالت وئام عثمان، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إن مصر يحدث فيها إنجازات ومشروعات جديدة يوميا مؤكدة أن هذه الإنجازات الهدف منها هو الوصول الى الجمهورية الجديدة والعمل على كيفية إدارة الدولة المصرية .

وأضافت "وئام عثمان "، ان مصر تسطر في التاريخ الخاص بالتنمية الشاملة نموذج تنموي سوف يستفاد منه الجميع لافتة ان الدولة منذ فترة تعمل على مؤشر يسمى الدولة الابتكارية والدولة الان في الربع الأول في الصعود الي الدولة الابتكارية .

وأوضحت وئام عثمان ، الآن نحن حاليا نعيش مفهوم الدولة الابتكارية لافتة أن مفهوم الجمهورية الجديدة جاء بالتزامن مع تاريخ الثورة الفرنسية .

قالت الدكتورة وئام عثمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إن مبادرة حياة كريمة تعد تكملة لمشاريع منظومة الدولة للتنمية، منوهة بأن المجتمع المدني يهدف إلى تحقيق رفاهية الشعب و إشباع حاجاتهم سواء فى الدول المتقدمة أو غير متقدمة .

وأضافت عثمان ، خلال لقائها عبر تطبيق زووم ببرنامج صباح الورد و المذاع على فضائية "تن "، أن المجتمع المدني مر بأوقات عصيبة فى الوطن العربى أثناء الثورات العربية بسبب ما يقال عنه قضايا التمويل الأجنبي لهذه المنظمات والتي أفقدت تلك المنظمات قيمها السامية، من خلال مساعدة المحتاجين أو إشباع رغبات الأفراد أو تحقيق السلام والأمن الاجتماعى.

وأوضحت رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، أن هناك تحديات واجهت منظمات المجتمع المدنى الوطن العربى وهى استبعاد دور الدولة وعدم وجود رقابة أدى إلى عدم وجود شفافية و انتشار الفساد فى هذه المنظمات إلى جانب تحد آخر ، وهو ربط المنظمات بالدين لاستثارة القبلية والذي يعد استغلالا سياسيا .

وأكدت أن مشروع حياة كريمة أعاد إلى المجتمع المدنى رونقه و تحقيق أهدافه السامية و سماته الرئيسية، فى تحقيق الصالح العام للمجتمع متوقعة تطبيق مشروع حياة كريمة فى جميع الدول العربية.

ولفتت إلى أن دور المجتمع المدنى ظهر من خلال المساعدات ومسئولية رأس المال الاجتماعى .