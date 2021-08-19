أحمد كامل يطرح أغنية على عينى .. فيديو

طرح الفنان أحمد كامل أغنيته الجديدة “على عيني” عبر قناته الرسمية باليوتيوب.





ونشر "كامل" عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" مقطع من أغنيته الجديدة وعلق عليها قائلا "على عيني اشوفك جاية قدامي وابص بعيد، اسمعا دلوقتي على اليوتيوب".





أغنية "على عيني" من إنتاج محمد محسن، وتقول الأغنيه "وعلى عيني أشوفك جاية قدامى، وأبص بعيد، على عينى تفوت بينا الليالى وتنتهى المواعيد".

يذكر ان يذكر أن آخر أعمال أحمد كامل، أغنية "مين فى دول" وتقول كلماتها :“بسرح ساعات .. وافتح صور أيام زمان .. وبقول يا مين .. يصالحني ع الماضي اللي كان .. وكتير بقول .. قَلبي الحقيقي مين فـ دول”.

وازاي أعيش وانا مش مدي لنفسي الأمان .. انا من زمان ... فيه سر فـِ قَلبي ومدارية .. انا مش انا ... ده حد غيري انا ماشي بيه .. زي اللي فاق .. لقى نفسه مش جوة السباق .. والعمر فات قدام عينيه وماعاش فيه".

كلمات الأغنية لـ مصطفى ناصر، والحان اسلام شيتوس ( الازرق ) و احمد كامل، وتوزيع إسلام شيتوس، وكمان ماجد سرور.