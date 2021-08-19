وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: التظلمات مالهاش علاقة بـ"تقدير الدرجات"

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن تظلمات الثانوية العامة 2021 ، تختص بالتحقق من نسبة ورقة الإجابة لصاحبها ، و التأكد من تصحيح كل الأسئلة ، والتأكد من الرصد الصحيح للدرجات .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : تظلمات الثانوية العامة 2021 لا تتدخل في "تقدير الدرجات" وهذا ما يتم كل عام.

وأوضح وزير التعليم أن تقدير الدرجات هو شأن أكاديمي من صميم عمل المؤسسة التعليمية، وينفذه المصحح وبالتالي لا يجوز التظلم بشأنه .

وأكد وزير التعليم أن التظلمات هذا العام تتبع نفس الفلسفة ، ولكن بآليات إلكترونية للتيسير على الطلاب وبشكل مجاني أيضا للتيسير على الطلاب.

وشدد وزير التعليم على أن "السؤال عن نماذج الإجابة في هذا سياق تظلمات الثانوية العامة ، مرتبط بتقدير الدرجات وهو من اختصاص المؤسسة التعليمية فقط ولذلك لن تنشر الوزارة هذه النماذج الآن لأنها ليست مجالا للتظلم كما كان الحال دائما" ، وقال وزير التعليم : سوف تنشر الوزارة نماذج الإجابات ونواتج للتعلم للمرحلة الثانوية مع مطلع العام الدراسي الجديد باذن الله.



وكان قد أعلن منذ قليل، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سوف تنشر رابط إلكتروني عصر يوم السبت الموافق ٢١ أغسطس لقبول طلبات تظلمات الثانوية العامة 2021 .

وقال وزير التربية والتعليم : تظلمات الثانوية العامة 2021 متاحة للراغبين في إعادة فحص اوراق الإجابة للثانوية العامة بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

وأضاف وزير التربية والتعليم : يستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ، ويتم إرسال نتائج الفحص حتى ١٣ سبتمبر القادم.

وأوضح وزير التعليم أنه يتضمن الفحص تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها الى الطالب ويعاد تصحيحها يدويا.

وقال : سوف يتسلم الطالب نتيجة تظلمات الثانوية العامة ، موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها، وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة، ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

وأضاف : سوف نتقبل طلبات تظلمات الثانوية العامة مجانا هذا العام للتيسير على أبنائنا الطلاب.