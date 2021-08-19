عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: التظلمات مالهاش علاقة بـ"تقدير الدرجات"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن تظلمات الثانوية العامة 2021  ، تختص  بالتحقق من نسبة ورقة الإجابة لصاحبها ، و التأكد من تصحيح كل الأسئلة ، والتأكد من الرصد الصحيح للدرجات .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : تظلمات الثانوية العامة 2021 لا تتدخل في "تقدير الدرجات" وهذا ما يتم كل عام.

وأوضح وزير التعليم أن تقدير الدرجات هو شأن أكاديمي من صميم عمل المؤسسة التعليمية،  وينفذه المصحح وبالتالي لا يجوز التظلم بشأنه .

وأكد وزير التعليم أن التظلمات هذا العام تتبع نفس الفلسفة ، ولكن بآليات إلكترونية للتيسير على الطلاب وبشكل مجاني أيضا للتيسير على الطلاب.

وشدد وزير التعليم على أن "السؤال عن نماذج الإجابة في هذا سياق تظلمات الثانوية العامة ، مرتبط بتقدير الدرجات وهو من اختصاص المؤسسة التعليمية فقط ولذلك لن تنشر الوزارة هذه النماذج الآن لأنها ليست مجالا للتظلم كما كان الحال دائما" ، وقال وزير التعليم : سوف تنشر الوزارة نماذج الإجابات ونواتج للتعلم للمرحلة الثانوية مع مطلع العام الدراسي الجديد باذن الله.
 

وكان قد أعلن منذ قليل، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سوف تنشر رابط إلكتروني عصر يوم السبت الموافق ٢١ أغسطس لقبول طلبات تظلمات الثانوية العامة 2021 .

وقال وزير التربية والتعليم : تظلمات الثانوية العامة 2021 متاحة للراغبين في إعادة فحص اوراق الإجابة للثانوية العامة بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

وأضاف وزير التربية والتعليم : يستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ، ويتم إرسال نتائج الفحص حتى ١٣ سبتمبر القادم.

وأوضح وزير التعليم أنه يتضمن الفحص تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها الى الطالب ويعاد تصحيحها يدويا.

وقال : سوف يتسلم الطالب نتيجة تظلمات الثانوية العامة ، موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها، وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة، ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

وأضاف : سوف نتقبل طلبات تظلمات الثانوية العامة مجانا هذا العام للتيسير على أبنائنا الطلاب.

تظلمات الثانوية العامة 2021 الثانوية العامة 2021 الثانوية العامة تظلمات تقدير الدرجات

ترشيحاتنا

رئيس البنك الأهلي: هدفنا الفوز في كل مباراة.. وسنعاقب محمد عصام

ابتعدوا عن التخصصات التقليدية.. برلمانية توجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

التضحية براشد الغنوشي.. صراعات وانقسامات داخل جماعة الإخوان في تونس

تعرف على أسباب انخفاض قوة المحرك بالسيارة

15 دقيقة قبل النوم تنجيك من عذاب القبر .. داوم عليها ولا تتركها

بسعر منخفض.. شاومي تعلن عن إصدار جديد من سلسلة Redmi 10

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

سؤال سخيف.. مفيد فوزي يحرج تامر أمين على الهواء

تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامي وائل الإبراشي

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

"الأطباء" توجه الشكر إلى الفريق المعالج لـ ياسمين عبدالعزيز.. اعرف السبب| فيديو

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا | خاص

آلاف يشيعون جنازة طالب توفي بعد علمه بنتيجته في الثانوية ببني سويف.. صور

الكويت.. مجلس الوزراء يتخذ قرارا عاجلا بشأن مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

علاج آلام القولون بدون أدوية

فيديو

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

اﻟﻤﺰﻳﺪ