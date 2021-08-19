كريم بامبو: نسعى لحسم بقاء البنك الأهلي فى الدوري ولم أحسم قرار العودة للزمالك

أكد كريم بامبو لاعب البنك الأهلي، أن مصيره لم يتحدد حتى الآن، سواء بالعودة إلى الزمالك أو الخروج للإعارة مرة أخرى.

وقال بامبو خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "ما زال مصيري لم يتحدد حتى الآن، أهم شيء حاليًا هو مساعدة البنك الأهلي على البقاء في الدوري، ثم بعد ذلك سأتحدث مع والدي وأحسم قراري".

وعن مباراة المقاصة وتسجيله لـ أربعة أهداف، أوضح: "الحمد لله على أول (سوبر هاتريك) لي، وأشكر الجهاز الفني على ثقتهم واجتهادهم معنا، لا نستحق المركز الذي نحن فيه، وإن شاء الله القادم أفضل".

وأكمل: "وضعنا أكثر من سيناريو للمباراة، وحالفنا التوفيق اليوم، ونأخذ كل مباراة على إنها مواجهة كأس".

وأتم: "نفكر في مباراة المحلة أولًا ثم الاتحاد السكندري، ولن نفكر في مباراة الزمالك الأخيرة".