عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلادها الـ41.. قصة حبة علا رشدى وأحمد داوود بدأت فى مركز الإبداع وانتهت بالزواج فى العين السخنة

صدى البلد

تحتفل اليوم الفنانة علا رشدي بعيد ميلادها الـ ٤١ فهى من مواليد ١٩ أغسطس ١٩٨٠ .

وتعد علا رشدى وزوجها الفنان أحمد داوود من أشهر ثنائي الوسط الفنى ويحرص عدد كبير من الجمهور على متابعتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعى .

ونرصد فى السطور التالية القصة الكاملة لاحمد داوود وعلا رشدى من الحب إلى الزواج ..

اللقاء الأول

جاء لقء الأول  لعلا رشدى واحمد داوود في عام 2006 في مركز الإبداع الفني حيث كانت علا رشدي تدرس التمثيل والرقص.

 

وصرحت   علا رشدي إلى أن أول ما لفت نظرها فيه هو رائحته الجميلة.

من جانبه لم يدرك أحمد داوود في البداية، هوية علا رشدي بسبب مظهرها في العرض وقال: "كانت قاعدة بننطلون أسود، وتي شيرت أبيض، وقلت ايه ده دي راجل ولا ست دي".

بداية قصة الحب

اندلعت شرارة الحب بين علا رشدي وأحمد داوود خلال أداء عرض راقص بعنوان عنبر واحد، وقاما بأداء رقصة سالسا مشتركة بينهما.

كانا في البداية مجرد صديقين وكانت والدتها تؤكد له في كل مرة أنهما إخوات فقط لا غير، وتشدد على هذه الكلمة لكن مشاعرهما تبلورت في اتجاه الحب وهو ما عارضته عائلتها في البداية.

وأوضح أحمد داوود: "مامتها كانت بتقول إنتم إخوات إخوات، كانت شايفاني عيل صغير لسه فنان في نفسه، ولحد دلوقتي الدكتورة بتعرفني على الناس المهندس أحمد داود، موضحاً أنه اتفق مع علا رشدي على التوقف عن الكلام في الموضوع لبعض الوقت، قبل أن يرتب جلسة جمعت بين والده ووالدها، شرح لهما فيها الموقف وطلب رأيهما".

وقال أحمد داوود: "عزمونا على الغدا عندهم في البيت، كنت أنا وأهلي وكنت متوقع أن يكون في خناقة بين والدي ووالد علا ولكن الحمد لله قرينا الفاتحة".

حفلى زفاف

و أقاما  علا رشدى واحمد داوود حفلين للزفاف واحدا في القاهرة للعائلة التزما فيه بالزي التقليدي للعرسان، والثاني حفلاً غير تقليدي في العين السخنة مع الأصدقاء ارتديا فيه ملابس كاجوال وقاما بالرقص بحريتهما.

علا رشدي واحمد داوود علا رشدي وزوجها وجه علا رشدي احمد داوود الفنان أحمد داوود

ترشيحاتنا

توخيل يحسم موقفه من رحيل حكيم زياش .. تفاصيل

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 19-8-2021

روسيا تعلق على إرسال قوات عسكرية إلى أفغانستان

الصين تنهي رحلتها الاستكشافية على المريخ.. و10 جيجا بيانات أولية عن الكوكب الأحمر

في حمام السباحة .. ناهد السباعي تشارك جمهورها بفيديو لها .. شاهد

ظريف يطالب أمريكا والناتو بتعويض أفغانستان عن خسائر الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

سؤال سخيف.. مفيد فوزي يحرج تامر أمين على الهواء

تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامي وائل الإبراشي

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا | خاص

آخر تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا .. فيديو

"الأطباء" توجه الشكر إلى الفريق المعالج لـ ياسمين عبدالعزيز.. اعرف السبب| فيديو

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

بعد فتح الطيران المباشر مع مصر.. الكويت تحدد شروط دخول البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

علاج آلام القولون بدون أدوية

فيديو

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

اﻟﻤﺰﻳﺪ