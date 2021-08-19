أبرز المعلومات عن رزان مغربى فى عيد ميلادها

تحتفل اليوم الفنانة رزان مغربي بعيد ميلادها الـ٤٨ فهى من مواليد عام ١٩٧٣ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عن رزان مغربي.

- ولدت في بيروت بلبنان.

- هي مغنية ممثلة ومقدمة برامج مسابقات ومنوعات.

- رزان مغربي متزوجة من رجل الأعمال المصري ناجي كامل، منذ عام 2010.

- بدأت مشوارها الفني منذ عام 1989، من تلفزيون المستقبل.

- عاشت طفولتها في لندن قبل أن تنتقل للبنان، وهي حاصلة على الجنسية البريطانية.

- تجيد رزان العربية، والإنجليزية، والإيطالية، والفرنسية.

- ولدت لأسرة مسلمة ملتزمة دينيا والدها هو الداعية عبدالوهاب مغربي، معروف بتبحره في العلوم الدينية.

-قدمت العديد من البرامج أبرزها لعبة الحياة وصوت الحياة ودنيا الموضة والو رزان ومساء الخير يا عرب.

-وشاركت رزان في بطولة عدد من الأفلام منها حرب إيطاليا، وحسن طيارة، كما شاركت في بطولة عدة مسلسلات، منها "العميل 1001" و"حكاية حياة" و"رسايل".



-تزوجت من رجل الأعمال ناجي كامل وأنجبت منه ابنهما "رام".