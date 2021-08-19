أصالة ورامى صبرى ومحمد الشرنوبى.. تعرف على أبرز حفلات صيف جدة

يستعد عدد من نجوم الغناء لإحياء حفلات غنائية بالسعودية ضمن موسم صيف جدة ومن بينهم رامى صبرى وأصالة ومحمد الشرنوبى ورامى جمال ..

ونرصد فى السطور التالية أبرز تفاصيل الحفلات

رامى صبرى

أعلن الفنان رامى صبرى عن إحياء حفلا غنائيا فى السعودية يوم 19 أغسطس الحالى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وقال رامى صبرى : “جدة الخميس 19/8 وحشتوني.. حفلات صيف جدة” ولقى عديد من التعليقات الإيجابية على مشاركته فى حفلات السعودية كنوع من التحفيز له.

أصالة

أعلنت الفنانة أصالة ، عن حفلتها مع النجم رامي صبري في مدينة جدة.

ونشرت أصالة ، بوستر الحفلة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، وعلقت قائلة : بإختصار رح نسهر أحلى سهره بجدّة البديعة وعملتلكم مجموعة أغاني كتير حتحبوها .

وتابعت : هغنّي مع صديقي وأخي الّلي أغانيه مكسره الدنيا الفنان رامي صبري، أغنية غنيناها سوا ( مش فاكر ليك) .. بالتّوفيق للشركه اللي عملت معهم أحلى السهرات الأصدقاء الأحبّه @benchmarkksa وان شاء الله نرجع نعيد الأيّام الحلوه ونخلّيها أحلى .. فا لقاءنا بجدّه بعد كمّ يوم .

رامى جمال

يستعد الفنان رامي جمال عن لاحياء حفلا غنائياً في مدينة جدة بالسعودية، يوم ٢٧ أغسطس الجاري.





ونشر رامي جمال عبر حسابه بموقع انستجرام صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وعلق عليه قائلاً :" استنوني لأول مرة في حفل انتظرته كثيراً مع أهلي وجمهوري في جدة في بلدي الغالي السعودية إن شاء الله يوم ٨/٢٧ في جدة سوبر دوم".

محمد الشرنوبى

يستعد الفنان محمد الشرنوبي لاحياء حفل غنائي يوم ٢٥ أغسطس الجارى بـ جدة.

وروج محمد الشرنوبي للحفل على حسابه بموقع “إنستجرام” قائلا: "جمهور المملكة الغالى راجعلكم تانى على مسرح جدة سوبر دوم ٢٥ اغسطس.. وحشتونى ومستنيكم".