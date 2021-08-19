فرج عامر يكرم رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط

كرم المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، الأستاذ علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، على دوره الرائد في تعزيز الصحافة القومية.



جاء ذلك على هامش افتتاح المركز الإعلامي لنادي سموحة الرياضي، الذي يعتبر أول مركز إعلامي من نوعه بين جميع أندية محافظة الإسكندرية، وذلك في حضور لفيف من النقاد الرياضيين والصحفيين المصريين، وأعضاء رابطة النقاد الرياضيين.



وسلم المهندس فرج عامر درع النادي، وشهادة تقدير للأستاذ علي حسن في دعم الصحافة القومية، باعتبارها جزء أصيل من الأمن القومي المصري