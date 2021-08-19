أفغانستان.. مقتل 12 شخصا في مطار كابول ومحيطه.. وطالبان تكشف السبب

قال مسؤولون من حركة طالبان وحلف شمال الأطلسي، اليوم الخميس، إن 12 شخصًا قتلوا في مطار كابول ومحيطه منذ سيطرت الحركة على المدينة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ذكر مسؤول من طالبان طلب عدم نشر اسمه، اليوم الخميس، أن الوفيات نجمت إما عن طلقات نارية أو تدافع.

وحث "المحتشدين عند بوابات المطار على العودة إلى ديارهم إذا لم يكن لديهم الحق القانوني في السفر".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، جون كيربي، قال أمس الأربعاء، إن الوزارة على علم بأن هناك مشاكل في العاصمة كابل ومضايقات للأفراد الذين يحاولون الوصول إلى مطار كابل وأنها تتواصل مع طالبان لعدم حدوث ذلك.

وشدد كيربي على أن هذا هو سبب تواصل القادة العسكريين الأمريكيين في كابل مع حركة طالبان على الأرض "لمحاولة التأكد من عدم حدوث ذلك".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تعمل بشكل جاد للتأكد من أن المتقدمين بطلبات التأشيرة الخاصة وغيرهم من الأفغان المعرضين للخطر يستطيعون العبور بأمان.

وأفادت قناة "سي إن إن" أن الأفراد كانوا يحاولون الاحتشاد في المطار محاولين الفرار وأن واشنطن ولندن كانتا تحاولان إجلاء مواطنيها وبعض المواطنين الأفغان الباحثين عن الحماية.