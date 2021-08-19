دراسة :الرجال أيضا معرضون لقلة الخصوبة بعد سن الخمسين

يصبح من الصعب على الرجال أن ينجبوا مع تقدمهم في العمر وتجاوز سن الخمسين ، فقد تنخفض الخصوبة لدى الرجال بشكل ملحوظ بعد الخمسين، بسبب ضعف جودة الحيوانات المنوية فلا يعني ذلك أنه من الصعب على الرجال بعد تجاوز سن الخمسين أن ينجبوا ، بل قد يظل البعض منهم فى حالة خصوبة فهناك العديد من المشاهير قد أصبحوا آباءً مرة أخرى في وقت لاحق من حياتهم بعد تجاوز سن الخمسين.



تقدم عمر الزوج

وفقا لدراسة نشرها موقع studyfinds ونشرت في مجلة Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica وقام بها فريق من مركز الصحة الإنجابية والجينية في لندن إن فرص الزوجين في إنجاب طفل تقل كلما تقدم الأب في السن وأكد فريق البحث إن الرجال يجب ألا ينتظروا وقتًا طويلاً لتكوين أسرة تمامًا مثل النساء.

اكتشفت الدراسة التي أجريت على حوالي 4300 بالغ يخضعون لعلاج الخصوبة أن احتمال حصول الأب على طفل أقل بنسبة 33٪ إذا كان الأب تجاوز سن الخمسين

خصوبة إلى الأبد

فى المقابل يقول المؤلف الرئيسي الدكتور جاي موريس إن هناك العديد من قصص المشاهير الذين ينجبون أطفالًا في الستينيات من العمر مما يدعم أسطورة أن "خصوبة الذكور تستمر إلى الأبد" وقد تستمر عند تجاوز عمر الخمسين .

وأضاف الدكتور جاي موريس أنه أصبحت الأبوة المتأخرة في جميع أنحاء العالم أكثر شيوعًا لكل من الرجال والنساء. زاد عمر الأمهات لأول مرة بشكل مطرد في العقود الأخيرة ، وهو اتجاه يقابله الآباء الأكبر سنًا وقد تم ربط هذه الظاهرة بزيادة معدلات الولادات المبكرة والنوبات عند الأطفال حديثي الولادة وسكري الحمل لدى الأمهات.

الخصوبة

هل سيؤدي الآباء الأكبر سنًا إلى مزيد من حالات الإجهاض؟



على الرغم من أن العمر عامل في الخصوبة ، اكتشف الفريق أنه لا يبدو أنه يزيد من معدلات الإجهاض.

ويخلص الدكتور موريس إلى أن "هناك حاجة إلى مزيد من العمل على الآليات المحتملة لهذا التأثير وما إذا كانت هناك تقنيات محسنة لاختيار الحيوانات المنوية يمكن أن تخفف من ذلك".

لم تأخذ الدراسة في الاعتبار عوامل نمط الحياة مثل الوزن أو التدخين ، والتي يمكن أن تؤثر أيضًا على النتائج بشكل مستقل عن العمر ومع ذلك ، كانت هناك علامات تدل على أن جودة الحيوانات المنوية كانت أسوأ مع تجاوز عمر الخمسين لدى الرجال .

كان لدى حوالي أربعة من كل 10 ممن تجاوزوا عمر الخمسين عدد الحيوانات المنوية وحركتها ضمن النطاق الصحي الذي حددته منظمة الصحة العالمية ، مقارنة بستة من كل 10 مشاركين أصغر سناً.

وجدت دراسة أجريت عام 2017 على 19000 دورة علاج أطفال الأنابيب في الولايات المتحدة أن النساء تحت سن 30 عامًا مع شريك ذكر بين 30 و 35 عامًا لديهن فرصة بنسبة 73 في المائة للإنجاب و ينخفض ​​معدل النجاح هذا إلى 46 بالمائة عندما يكون الرجل بين 40 و 42 ويزيد الأمر سوء مع تجاوز الرجال عمر الخمسين .

المراجع