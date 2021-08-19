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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم توجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة المتغيبين عن امتحانات الدور الأول

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية ، أكدت خلاله سيتم قبول المستندات الخاصة بطلاب الثانوية العامة 2021، الراغبين في تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2021 “الدور الاول”  للدور الثاني بالدرجة الفعلية ، نظرا لتغيبهم عن امتحانات الثانوية العامة 2021 “الدور الاول”  لظروف مرضية او قهرية او الذين اصيبوا اثناء الامتحانات بأي امراض خلال اسبوع فقط من اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن  امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ستتم بالقانون بنفس الضوابط المتعارف عليها  منذ سنوات 

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وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: الراسب في أكثر من مادتين سيعيد السنة في مواد الرسوب فقط

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تفاصيل جدول الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١ المقرر إعلانه اليوم

وقال وزير التربية والتعليم :  امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، مسموح بخوضها لطلاب الثانوية العامة الراسبين في مادة او لمادتين فقط ، بحد اقصى ٥٩٪؜ من الدرجة 

وأضاف وزير التعليم : الراسب في اكثر من مادتين سيعيد السنة في مواد الرسوب فقط. 

أما بشأن تظلمات الثانوية العامة 2021 ، فقد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن تظلمات الثانوية العامة 2021  ، تختص  بالتحقق من نسبة ورقة الإجابة لصاحبها ، و التأكد من تصحيح كل الأسئلة ، والتأكد من الرصد الصحيح للدرجات .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : تظلمات الثانوية العامة 2021 لا تتدخل في "تقدير الدرجات" وهذا ما يتم كل عام.

وأوضح وزير التعليم أن تقدير الدرجات هو شأن أكاديمي من صميم عمل المؤسسة التعليمية،  وينفذه المصحح وبالتالي لا يجوز التظلم بشأنه .

وأكد وزير التعليم أن التظلمات هذا العام تتبع نفس الفلسفة ، ولكن بآليات إلكترونية للتيسير على الطلاب وبشكل مجاني أيضا للتيسير على الطلاب.

وشدد وزير التعليم على أن "السؤال عن نماذج الإجابة في هذا سياق تظلمات الثانوية العامة ، مرتبط بتقدير الدرجات وهو من اختصاص المؤسسة التعليمية فقط ولذلك لن تنشر الوزارة هذه النماذج الآن لأنها ليست مجالا للتظلم كما كان الحال دائما" ، وقال وزير التعليم : سوف تنشر الوزارة نماذج الإجابات ونواتج للتعلم للمرحلة الثانوية مع مطلع العام الدراسي الجديد باذن الله.

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