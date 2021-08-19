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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يناقش إجراءات التوسع في إقامة المعارض التجارية المصرية بإفريقيا

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء أمس؛ لمناقشة واستعراض الإجراءات الخاصة بالتوسع في إقامة المزيد من المعارض التجارية المصرية في القارة الافريقية، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، ومى عسل، رئيس هيئة المعارض المصرية، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية دعم وتعزيز أطر التعاون مع مختلف دول القارة الافريقية في كافة المجالات، وخاصة في المجال التجاري، وذلك بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة، وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق تلك الدول.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة، موجزا للخطة التنفيذية وبرنامج عمل الفعاليات المقترح تنظيمها في عدد من الدول الافريقية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه الخطة تأتى انطلاقا من مكون الأنشطة الترويجية المتضمن في خطة الوزارة للتوجه نحو افريقيا، والذي يتضمن تنظيم بعثات تجارية خارجية، وأسابيع تجارية، ومعارض، وذلك تأسيساً على النجاح الذى تحقق للفعاليات التي قام بها التمثيل التجاري سواء في الدول التي يوجد بها مكاتب تجارية أو الأخرى التي لا يوجد بها مكاتب، ومن ذلك معرض الصناعات الغذائية في كمبالا بأوغندا، ومعرض الصناعات الغذائية في دار السلام بتنزانيا، والبعثة التجارية التي تم إيفادها للكاميرون والسنغال في إطار مبادرة تنمية روابط الأعمال مع غرب أفريقيا.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى البرنامج المقترح لتنظيم العديد من الفعاليات والمعارض خلال الفترة المقبلة بمختلف الدول الافريقية، والقطاعات المستهدفة لتلك المعارض، ومنها، قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، وقطاع الصناعات الهندسية، وقطاع الصناعات الطبية والدوائية، وقطاع التعبئة والتغليف، منوهة إلى العديد من الخدمات اللوجيستية المساندة للمعارض الموجهة لافريقيا.

مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس الوزراء نيفين جامع هيئة المعارض المصرية

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