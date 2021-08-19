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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

النظام نجح والمدرسين فشلوا.. استشاري نفسي يطالب بتعميم نظام الثانوية العامة بكل المراحل

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه تم البدء في تطوير منظومة الثانوية العامة منذ 2017، وتم استحداث نظام تقييم جديد لقياس مستويات نواتج التعلم، من خلال قياس مستويات الفهم والتطبيق والتحليل، بدلا من المستويات القديمة التي تعتمد على استرجاع المعلومات.

وأوضح شوقي خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في العلمين، أنه تم بناء بنوك أسئل معيارية للمرحلة الثانوية بمواصفات عالمية، وإجراء العديد من الامتحانات التجريبية للطلاب وتطبيق تصحيح إلكتروني دون الاعتماد على العنصر البشري، وتم ذلك بواسطة حوالى 400 من رجال التعليم بدلاً من حوالى 100 ألف من المصححين في السنوات السابقة.

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وأكد وزير التربية والتعليم أنه تم العمل على تعميق استخدام التكنولوجيا عبر تطوير البنية التحتية للمدارس باستخدام التابلت كوسيلة للاطلاع والتعلم من المصادر الرقمية إلى جانب المصادر الأخرى كالقنوات التعليمية التليفزيونية والبث المباشر فضلا عن بنك المعرفة المصري.

فشل المدرسين

وفي هذا الصدد قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بجامعة القاهرة، إن على الطلاب الالتزام بالإرشادات والنصائح التي تقدمها وزارة التربية والتعليم ولا يتبعوا آراء المدرسين الذين هدفهم الربح من الدروس الخصوصية، موضحا أن بعض المدرسين يبررون فشلهم عن طريق التقليل من نجاح نظام التعليم الجديد وأن الوزارة أخطأت.

وأضاف فرويز خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه من خلال الامتحانات تبين أنها ليست صعبة، ولكنها فقط تقيس الفروق والقدرات العقلية بين الطلاب، وهو أمر طبيعي، لأن المقاييس القديمة التي تعتمد على الحفظ والتلقين والتي كان الطلاب يحصلون على نتائج أعلى من 100% هو منتهى الفشل، لأنه بذلك يقيس قدرة الطلاب على الحفظ وليس الإبداع والفهم.

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الفرق بين النظام القديم والجديد

وأكد استشاري الطب النفسي أن نماذج الاختبارات الجديدة وامتحانات الثانوية العامة تقيس مستوى الذكاء، كما أكد وزير التربية والتعليم في مؤتمر عرض نتائج الثانوية العامة، وما أظهره مقياس الفروق بين نتائج الأعوام الماضية والعام الحالي.

وطالب فرويز بضرورة تطبيق هذا النظام على جميع المراحل التعليمية، لأنه كلما زاد فترة تعليم الطالب على مستويات الإبداع والتفكير والفهم، وليس الحفظ والتلقين كلما كان التعليم ناجحا.

وتناول الدكتور طارق شوقي، خلال العرض إحصاء لعدد الحاضرين والناجحين والنسبة المئوية للنجاح، وذلك لطلاب العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة منذ تطبيق العام الواحد، موضحاً أن نسبة النجاح لهذا العام وصلت إلى 74%، مستعرضاً مقارنة لنسب النجاح حسب الشعبة مقارنة بالعام السابق، وتفصيلاً لفئات المجموع لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية. 

 وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه فيما يتعلق بالتعامل مع حالات الغش والتسريب، فقد تم معاقبة وحرمان الطلاب الذين قاموا بهذه المخالفات، وتحويل 582 طالبا للنيابة العامة في هذا الصدد.

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