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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج تستقبل طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للثانوية.. بعد غد

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، عن انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات، والتي تبدأ يوم السبت المقبل الموافق 21 أغسطس الجاري.

جاء ذلك عقب إعلان وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول ٢٠٢١، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت.

وأوضح "عبد الخالق"، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية ٣٦٢.٥ درجة فأكثر أى بنسبة ٨٨.٤١%، كما أن الحد الأدنى للشعبة الهندسية ٣٢٨ درجة فأكثر أى بنسبة ٨٠%، أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية ٢٦٩.٥ درجة فأكثر أى بنسبة ٦٥.٧٣%.

وأكد أن الجامعة حريصة على تلبية احتياجات طلاب الثانوية العامة، بداية من دخولهم الحرم الجامعى وحتى الانتهاء من عملية التنسيق وطباعة الرغبات، مشدداََ على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك حفاظاً علي صحة وسلامة الطلاب وأولياء الأمور.

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وقال الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن أعمال تنسيق المرحلة الأولى تستمر لمدة 5 أيام حتي يوم ٢٥ أغسطس الجاري، لافتاً إلى أنه سيتم توفير عدد من المنسقين المتخصصين ذوي الخبرة بالجامعة لمساعدة الطلاب عند كتابة الرغبات، وتحذيرهم من الكيانات الوهمية والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق ووزارة التعليم العالي.

وأضاف الدكتور محمود أبو المجد مدير شبكة المعلومات ورئيس مكتب التنسيق، أن التنسيق من خلال التسجيل الإلكترونى يعتبر خدمة متميزة تقدم للطلاب وتعطى الفرصة الكاملة لمشاركة أولياء الأمور لهم، مما يساهم بصورة أكبر فى كتابة الرغبات بطريقة صحيحة ومعبرة عن رغباتهم، مشدداً على الطلاب بضرورة الاحتفاظ بالرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات وعدم اطلاع اي شخص عليه.  

كما أوضح المهندس علاء عاطف مساعد رئيس مكتب التنسيق، أنه تم تخصيص 200 جهاز حاسب آلي لتسجيل رغبات الطلاب، حيث تم توزيعهم بمعامل الجامعة المختلفة، وهم معمل نادى تكنولوجيا المعلومات، معامل بدروم كلية الطب الأكاديمى A.B.C.D، ومعامل مشروع تقويم الطلاب والامتحانات، على أن يكون الوقت المحدد لعملية التنسيق، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة الأولى.

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