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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فوزي صالح يكشف مصير الجزء الثالث من مسلسل «الحرامي».. خاص

أحمد فوزي صالح مؤلف
أحمد فوزي صالح مؤلف مسلسل الحرامي

قال المخرج والمؤلف أحمد فوزي صالح إن مصير الجزء الثالث من مسلسل “الحرامي” ما زال مجهولا، ويحدده شركة الإنتاج ومنصة “شاهد” فقط، مشيرا إلى استعداده لكتابة المزيد من هذا العمل الناجح. 

وأوضح أحمد فوزي صالح، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مسلسل “الحرامي” الذي يتصدر قائمة المشاهدات على منصة “شاهد”، كان حلما راوده لمدة سنوات، وبدأ التفكير فيه منذ قراءة قصة عن هذه الفكرة في مقال صحفي وشاءت الظروف أن تأخذ وقتها حتى يطرح في 2020. 

وأشاد أحمد فوزي صالح في حواره، بأداء مخرج الجزء الأول محمد سلامة، والثاني أحمد الجندي، وأنه كان سعيدا بالتعاون معهما، مشيرا إلى أنه يشارك في هذا العمل بدوره كمؤلف وهو لم يكن منشغلا بفكرة الإخراج في التلفزيون رغم حبه للإخراج السينمائي. 

تفاصيل مسلسل الحرامي

ودافع أحمد فوزي صالح عن فكرة تقديم المسلسل بحلقات لا تزيد مدتها على 10 دقائق التي قدم بها الموسم الأول من “الحرامي” لتناسب ظروف الحياة اليومية ومتطلبات العصر، ليتمكن الشباب والجمهور من مشاهدتها على الهواتف وفي الطرق. 

وتعليقا على زيادة مدة الحلقة إلى ٢٠ دقيقة بدلا من ١٠ دقائق مثلما كانت في الجزء الأول، قال صالح إن ذلك التغيير جاء استجابة للجمهور الذي شعر بأنه في حاجة لتفاصيل أكثر  لكن مع الحفاظ على الإيقاع السريع للأحداث.

وعبر مؤلف “الحرامي” عن سعادته بتصدر المسلسل بجزءيه قائمة الأعلى مشاهدة على منصة “شاهد”، لأنه دليل على النجاح ومتابعة الجمهور للعمل وإيصال الفكرة لهم. 

أحمد فوزي صالح أثناء حواره مع صدى البلد 

مسلسل الحرامى 2 يعرض حاليا على منصة شاهد VIP، وهو بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، أحمد داش، رنا رئيس، كارولين عزمي، محمد جمعة، محمد خميس، مصطفى منصور، إخراج أحمد الجندي.

انحصرت أحداث الموسم الأول من مسلسل الحرامي داخل منزل طارق (بيومي فؤاد)، تكمل القصة في الموسم الثاني لتحمل أجواء تشويقية ومغامرات وحركة، وتشهد العديد من التطورات في طبيعة العلاقة بين طارق ورانيا (رانيا يوسف).

الجدير بالذكر أن صالح حصد عشرات الجوائز عن فيلمه الأول ورد مسموم من مهرجانات عربية ودولية، فيما يواصل التحضير لتصوير فيلم جديد بعنوان "هاملت في عزبة الصفيح" لم يعلن بعد عن كافة تفاصيله.

الحرامى أحمد فوزي صالح مؤلف مسلسل الحرامي رانيا يوسف احمد داش شاهد VIP

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