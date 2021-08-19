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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

دعاء سهيل توضح مميزات فقدان الوزن

دعاء سهيل
دعاء سهيل

قالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية الحاصلة على دكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، إنه بعد الانتهاء من الكورس العلاجي، يجب على المريض اتباع نظام غذائي، من أجل الحفاظ على وزنه المثالي.

وأضافت دعاء سهيل، خلال حوارها ببرنامج "مش بالحجم" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنها تحرص على إعطاء المريض حوارق بالتزامن مع الكورس العلاجي، وذلك لتجنب توقف الحرق نتيجة فقدان وسد الشهية.

وشددت دعاء سهيل، على أهمية اتباع روتين طعام بعد عملية فقدان الوزن، متابعة: “يجب تناول الثلاث وجبات الأساسية خلال اليوم، خاصة وجبة الإفطار، بالإضافة إلى تناول أطعمة ثانوية بجانب تلك الوجبات، مثل الخيار أو الفواكه”.

وأكدت دعاء سهيل أن فقدان الوزن يساعد المريض على التخلي عن جميع أدوية المعدة والقولون، وذلك بسبب اتباع نظام غذائي صحي، وبالتالي لا يشتكى مجددا من ألم المعدة.
وأوضحت أن الشخص يقوم بالاعتياد على هذا الروتين بعد عام ونصف، لافتة إلى أنه من الصحيح إعطاء مادة فعالة مركبة على مدار اليوم.

وحذرت دعاء سهيل من تحديات الطعام التى تتم بين الأصدقاء أو عبر فيديوهات عبر السوشيال ميديا، حيث إنها تقوم بالضغط على المعدة وتكبيرها، مما سيتم معه زيادة الوزن.

 

دعاء سهيل فقدان الوزن التغذية العلاجية الكورس العلاجي اخبار التوك شو

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