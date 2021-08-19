عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يحمى من الأشعة فوق البنفسجية.. تعرف على مميزات كريم بينكي

الدكتور دينا أبو
الدكتور دينا أبو السعود خبيرة التجميل

نصحت الدكتور دينا أبو السعود خبيرة التجميل باستخدام كريم بينكي كل ساعتين عند التعرض لأشعة الشمس فترة طويلة على الشواطئ وأثناء السفر.
 

وأوضحت الدكتورة دينا أبو السعود، خلال لقائها ببرنامج "حياتك صحتك" ، أن صابونة " العسل " تساعد على تفتيح البشرة ، بخلاصة العرقسوس، مكملة أن كريم بينكى مكوناته طبيعية يحمى البشرة من الأشعة الفوق البنفسجية و تساعدنا على التخلص من البقع والتصبغات والنمش.


وأشارت الدكتورة دينا أبو السعود ، خبيرة التجميل ، إلى إن كريم بينكي يحتوي على مستخلص التوت البري ، و مستخلص العرقسوس ، وفيتامين سي ، والذين يساعدون على تنشيط الكولاجين.

وأضافت الدكتورة دينا أبو السعود ، خلال لقائها لـ برنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن التقشير الكيميائي للبشرة جيد ، ولكن لا يمكن أن تكرره السيدة لفترة طويلة ، لأن له أعراض جانبية ، موضحة أن كريم بينكي يقوم بنفس وظيفة التقشير الكيميائي .

وقالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن السيدات يرغبن دائما أن يحافظن على نضارة بشرتهن، وفى حالة عدم حدوث ذلك تدخل السيدات فى حالة من الضغط النفسى الحاد والاكتئاب. 
 

وأضافت دينا أبو السعود أن البشرة فى عمر مبكر من العمر تحتوى على الكولاجين ، الفيتامينات وبمرور العمر تظهر علامات التقدم فى السن والشيخوخة ، ويحدث نقص فى المعادن ، الفيتامينات ، والكولاجين .

 

وأكدت  في تصريحات سابقة، أن الأشخاص الذين يعانون من آثار حب الشباب يمكنهم معالجتها بشكل نهائي من خلال استخدام كريم بينكي.

 

وأضافت أن المرأة يجب أن تحافظ على إطلالتها وجاذبيتها من خلال استخدام كريمات ترطيب البشرة، وكريمات مضادة للأكسدة وضد التجاعيد، إلى جانب استخدام كريمات بها فيتامينات وضد التصبغات.

 

ونوهت بأن الذين يتبعون نظاما غذائيا لإنقاص الوزن، أو من يريدون إجراء عملية تكميم الأمعاء فعليهم استخدام كريم بينكي قبل اتباع النظام الغذائي، أو إجراء عملية التكميم؛ لأن فى ذلك الوقت يظهر الإرهاق الشديد على البشرة.


 

كريم بينكي الأشعة الفوق البنفسجية الكولاجين دينا أبو السعود اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

سفيرة مصر في قيرجيزستان تبحث فرص التعاون بالصحة والاستثمار والزراعة والتبادل التجاري

حكم تعاطي الأستروكس .. و5 عقوبات من الله فى الدنيا

تعديل في موعد مباريات مصر بتصفيات كأس العالم 2022

فيش جنائي وتحليل مخدرات.. قرار جديد بشأن قاتل سائق المقطم

التعليم : اتخذنا كافة الإجراءات اللازمة لحفظ النظام داخل لجان الدور الثاني للدبلومات

مواصفات و سعر نيسان إكس تريل موديل 2021 في السعودية | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليون و650 ألف جنيه.. تفاصيل

أزمة التفويت تشتعل.. المقاصة يشكو مالك وادى دجلة لوزير الرياضة رسميا

بعد فوز البنك الاهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليون و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

بعد الجدل السائد.. مصدر يحسم مصير توقيع إيهاب جلال لبيراميدز رسميا

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

بعد فتح الطيران المباشر مع مصر.. الكويت تحدد شروط دخول البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

فيديو

فيديوجراف.. مفيش مستحيل .. قصة نجاح أكبر طالبة سنا في الثانوية العامة

5 نصائح لحماية ابنك من الانتحار بسبب نتيجة الثانوية العامة

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

المزيد

ساحة رأي

د. محمد حجاب يكتب: كليات القمة بين الوهم والحقيقة

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ